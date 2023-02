Kinder feiern Maskenball am Rosenmontag

Lampertheim. Am Vormittag ließ der 1. Carneval-Club Rot-Weiß (CCRW) für seinen Kindermaskenball noch 200 Stühle aufstellen. Doch der Andrang in der Hans-Pfeiffer-Halle war am gestrigen Rosenmontag so groß, dass nachgebessert werden musste: „Es kamen so viele Kinder und Eltern, dass wir noch einmal 50 Stühle zusätzlich benötigten“, erzählt Vereinsvorsitzender Holger Braun. CCRW-Präsidentin Jessina Litters hatte den Ball organisiert, mit so viel Euphorie hatte aber selbst sie nicht gerechnet.

Denn die Mädchen und Jungen waren in ihrem karnevalistischen Schwung kaum zu bremsen; auf den Stühlen hielten es die wenigsten aus. Warum auch, wenn stimmungsvolle Mitmachlieder dafür sorgen, dass eine Polonäse nach der anderen durch die gesamte Halle führt? Dass sich Lampertheims Jubiläumsprinzenpaar Sabine II. und Prinz Patrick I. dem jungen Gefolge auf der Bühne präsentierten, sorgte zudem für kindliche Begeisterung. / wol