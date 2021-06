Kinder erleben Natur hautnah

Lampertheim. Es riecht würzig nach Blütenstauden, und aus dem Dickicht sind verschiedene Vogelstimmen zu hören. Obendrein schallen die Rufe eines Kuckucks aus dem Niedermoorgebiet Bruch herüber. Vor der ehemaligen Storchenstation treffen sich Kinder, Eltern und Großeltern. Dann öffnen die Naturschützer der Lampertheimer Gruppe das Tor, und schon befinden sich die Mädchen und Jungen inmitten des erlebnisreichen Gebietes, das ein Rückzugsort für Tiere und Pflanzen ist. Die Mitglieder der Spargelstädter Nabu-Gruppe und ihre Helfer haben dort in mühevoller Arbeit ein Biotop, einen Kräuter- und Naschgarten und vieles mehr geschaffen.

Vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie führte das Team der Naturschutzjugendgruppe (Naju) im Freien und im Vereinsheim spannende Aktionen durch. Allerdings mussten aufgrund der Pandemie alle Treffs mit den jungen Naturentdeckern abgesagt werden. Doch am vergangenen Samstag gab es grünes Licht für eine Veranstaltung im Freien, und die Betreuer der Kindergruppe konnten zum Kräutersammeln und -bestimmen einladen. Aus den Kräutern durften im Laufe des Vormittags Butter und Tees zubereitet und Quark verfeinert werden.

„Erlebnis für alle Sinne“

„Die Naturschutzjugend hat tolle Angebote“, sagt Julia Mandel, als sie ihre Kinder zur früheren Storchenstation bringt. Endlich gebe es für die Kids wieder eine organisierte Möglichkeit, die Natur gemeinsam zu erkunden. „Schule und Kindertagesstätte hatten diese Naju-Aktion angekündigt“, fügte Julia Mandel hinzu. Ihre Mutter Claudia Mandel hebt hervor: „Die Mädchen und Jungen lernen in und mit der Natur.“ Diese Nabu-Aktivität biete vielfältige Vorteile, Anregungen und Wirkungen. Außerdem spiele das Wetter mit und lade die kleinen Naturfreunde zu Erkundungen in der Storchenstation ein. „Der Naturgarten bietet ein Erlebnis für alle Sinne“, weiß die Leiterin der Naju-Jugend, Anke Diehlmann. Darum lässt sie die Kinder der Altersgruppen vier bis elf tief einatmen und möchte anschließend wissen, nach was es riecht. „Nach Blüten und Kräutern“, befindet Tabea. Noel steigt vor allem der intensive Geruch der Pfefferminze in die Nase. „Das ist ein Heil- und Würzkraut“, erklärt Diehlmann. Die jungen Naturentdecker dürfen Blättchen von den Kräutern abzupfen und daran schnuppern.

Sie berichtet, dass die Naturschützer erstaunt, aber gleichzeitig erfreut waren, als unerwartet 60 Kinder angemeldet wurden. Die Zahl sei ein Rekord. „Wir wollten jedoch keinem Kind absagen, das hätte mir in der Seele leidgetan“, bekräftigt Diehlmann. Ihr Mitstreiter Ralf Gerlach fügt hinzu: „Deshalb haben wir in drei Gruppen aufgestellt.“

Gerlach hatte kürzlich die Wiese in der Storchenstation gesenst, da das Gebiet ziemlich zugewachsen war. Die Brennnesseln ließ Gerlach stehen, denn diese Stauden gehörten ebenfalls zur kostbaren Natur. Es sei ein Wunderkraut für die Gesundheit und für die Küche. Wer keinen Garten besitze, könne Blühkräuter auch im Topf anpflanzen und rausstellen. So könnten die Kinder beispielsweise zu Bienenrettern werden. Es gebe immer weniger Insekten, und in Schottergärten ohne Blühpflanzen fänden die kleinen Tiere keine Nahrung. „Leider werden diese problematischen Gärten immer mehr“, bedauert Diehlmann. Bevor es an die Verwertung der Kräuter geht, schickt Diehlmann die Kinder zum Händewaschen. Die Nabu-Mitglieder haben indessen auf dem Gelände Tische aufgestellt, und die Betreuerinnen Gabriela Pietraß und Sylvia Neumann mit ihren Töchtern Tabea und Mailin stehen den Werkelnden mit Rat und Tat zur Seite.

Als die Kinder später von ihren Angehörigen abgeholt werden, schwärmen sie von den Erlebnissen. Und die Eltern danken den Naturschützern, da sie die Einzigen in Lampertheim seien, die endlich was für Kinder unternehmen und ihnen solch wertvolle Momente in der Natur schaffen. Die Stadt Lampertheim stelle ein Tourismuskonzept auf, aber für Kinder und junge Familien werde in der Spargelstadt wenig getan, ist die Meinung der Eltern. „Wir bieten gerne für Grundschulen und Kindertagesstätten Aktionen an“, betont Anke Diehlmann.

