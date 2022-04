Kinder erkunden Steinzeit

Lampertheim. Im Wintergarten der Lampertheimer Stadtbücherei im Haus am Römer gibt es interessante Ausstellungsstücke aus der Steinzeit. Darunter befinden sich Pfeilspitzen aus Feuerstein, Perlen aus Halbedelsteinen und Mahlsteine zum Bearbeiten von Getreide. Alle diese Gegenstände aus der Zeit von vor über 100 000 bis vor 12 000 Jahren wurden von Renate und Emil Hoffmann gesammelt und sind in der Stadtbücherei ausgestellt.

Um die Gegenstände zum Leben zu erwecken, bietet die ehrenamtliche Geopark-vor-Ort-Begleiterin Yvonne Ohl Steinzeit-Treffen für Kinder von sechs bis acht und von neun bis elf Jahren an.

Expertin Renate Hoffmann mit Steinzeit-funden in der Bücherei. © Rosi Israel

Dabei geht es um die Fragen: Wie war der Alltag in der Steinzeit? Warum heißt die Steinzeit Steinzeit? Wie lange hat sie gedauert? Was haben die Menschen in der Steinzeit gemacht? Wer Lust hat, mehr darüber zu erfahren wie die Menschen vor über 20 000 Jahren gelebt haben, kann zum Steinzeittreff kommen. Gedanklich reisen die Teilnehmer in die Steinzeit und erarbeiten einen Gegenstand wie die Menschen in dieser Zeit.

Nächste Termine

Der nächste Steinzeittreff für Kinder von sechs bis acht Jahren findet am Donnerstag, 12. Mai, von 15 bis 17 Uhr statt. Die Steinzeittreffs für Neun- bis Elfjährige finden dann am 2. und 23. Juni sowie am 14. Juli statt, ebenfalls von 15 bis 17 Uhr in der Stadtbücherei, Domgasse 2. Zu den Terminen muss eine Anmeldung per E-Mail an steinzeit.lampertheim@web.de erfolgen. Der Materialbeitrag beträgt 2,50 Euro je Termin und ist vor Ort fällig. Aus Sicherheitsgründen wird darum gebeten, dass die angemeldeten Kinder einen negativen Coronatest aus einem Testzentrum vorlegen. red