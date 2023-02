Kinder bei Unfall verletzt

Lampertheim. Bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Martin-Luther-Straße/Sudetenstraße sind Montagfrüh zwei Kinder leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, waren eine 37 Jahre alte Fahrerin und ihr neun Jahre alter Sohn in einem Wagen auf der Sudetenstraße in Richtung Martin-Luther-Straße unterwegs. An der Kreuzung habe die Frau offenbar die Vorfahrt einer 26 Jahre alten Fahrerin, die in ihrem Wagen ihre zwei Jahre alte Tochter dabeihatte. Das Kind erlitt leichte Verletzungen, wurde aber vorsorglich in eine Klinik gebracht. Nach Angaben der Polizei entstand insgesamt ein Schaden von etwa 6500 Euro. wol

