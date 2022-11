Kinder backen ihre eigenen Plätzchen

Lampertheim. Der Lampertheimer Weihnachtsmarkt ist traditionell am ersten und zweiten Adventswochenende geöffnet. Die Öffnungszeiten sind an beiden Wochenenden am Freitag von 17 bis 22 Uhr, Samstag von 16 bis 22 Uhr und Sonntag von 14 bis 20 Uhr.

Am Sonntag, 4. Dezember, ab 16 Uhr findet dort zum siebten Mal die Weihnachtsbäckerei statt. Wie die Jahre zuvor können Kinder ab sechs Jahren in der kostenlosen Weihnachtsbäckereiwerkstatt vor und im Alten Rathaus auf dem Europaplatz ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Die Kinder können im Alten Rathaus ihre eigenen Plätzchen vorbereiten und gestalten. Sobald der Teig geknetet, ausgerollt und die Plätzchen ausgestochen sind, geht es mit den kleinen Leckereien direkt raus aus der Tür in die Holzbacköfen. Die Weihnachtsbäckerei findet unter der Leitung von Susi Hausmann statt, und die Eigenkreationen können im Anschluss natürlich sofort mit nach Hause genommen werden.

Da es nur eine bestimmte Anzahl an Plätzen gibt, ist eine Anmeldung notwendig. Anmeldebögen sind im Rathaus-Service Lampertheim (Domgasse 2) und bei der edinger Warenhaus GmbH (Chemiestraße 12) erhältlich. red