Kickerinnen gesucht

Lampertheim. „Coole Mädchen spielen Fußball!“ meinen die Trainer der Abteilung Fußball im Turnverein Lampertheim (TVL). Bei Martin Schneider vom TVL hat sich ein erfahrener Trainer gemeldet, der in Lampertheim eine Mädchenmannschaft aufbauen möchte. Deswegen sucht der Verein nun Mädchen zwischen sechs und zehn Jahren, die beim TVL Fußball spielen wollen mit folgenden Worten: „Du hast Lust auf diese Sportart und willst in einer Mädchenmannschaft in deiner Nähe kicken, dann schaue doch mal bei einem Schnuppertraining vorbei.“

„Früher hat er seine Tochter trainiert und jetzt möchte die Enkelin gerne in einer Mädchenmannschaft Fußballspielen“, erklärt Schneider die Beweggründe des interessierten Fußballtrainers. Der TVL hatte schon einmal eine weibliche Mannschaft – von 2005 bis 2011. Wegen Nachwuchsmangel sei die Mannschaft dann aber weggebrochen. „Nun wünschen wir uns einen Neubeginn“, sagt Martin Schneider. roi

Das Mädchen-Fußballtraining fin det beim TVL, Am Sportfeld 6, ... Das Mädchen-Fußballtraining fin det beim TVL, Am Sportfeld 6, immer dienstags und freitags von 16.30 bis 18 Uhr statt. Weitere Infor mationen gibt es telefonisch unter 0173/ 3 10 45 86.