Kicken ohne Leistungsdruck

Lampertheim. Das inklusive Fußballtraining hat wieder Plätze frei: Anmeldungen sind ab sofort möglich. Mädchen und Jungen zwischen fünf und zwölf Jahren können ab Montag, 13. September, mit dem Training loslegen – und zwar immer montags von 16.30 bis 17.30 Uhr auf dem Außengelände oder in der Halle des TV Lampertheims am Sportfeld 9.

Das Angebot richtet sich an alle Kinder, die Spaß am Kicken haben und ohne Leistungsdruck Fußballspielen möchten. Kinder mit Beeinträchtigung werden in das Training eingebunden.

Das Training ist ein Kooperationsangebot der Lebenshilfe Lampertheim und Ried und des Turnvereins Lampertheim (TVL). Muzaffer Karagöz, Trainer inklusives Fußballtraining, erklärt: „Viele Kinder haben einfach einen Riesenspaß beim Kicken, wollen aber nicht unter dem Leistungsdruck stehen, Turniere oder Wettkämpfe absolvieren zu müssen. Und das müssen sie bei uns auch nicht. Trotzdem lernen sie alle Spielregeln, die Technik und coole Tricks, um richtig tollen Fußball zu spielen.“

Wöchentliches Training

Günther Baus, Erster Vorsitzender der Lebenshilfe Lampertheim und Ried, betont: „Uns ist es wichtig, Angebote für alle Kinder zu schaffen, egal ob mit oder ohne Beeinträchtigung. Wir freuen uns, dass das inklusive Fußballtraining so gut bei den Kindern ankommt. Wir bieten bereits den vierten Trainingsblock an und haben aufgrund der großen Nachfrage auf ein wöchentliches Training umgestellt.“

Ein Trainingsblock beinhaltet jeweils zehn Termine. Los geht‘s am Montag, 13. September. Zur Anmeldung oder bei Fragen können per E-Mail an info@lebenshilfe-lampertheim.de gestellt werden. red