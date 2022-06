Keschern mit dem Nabu

Lampertheim. An den beiden Samstagen 2. Juli und 6. August bietet der Nabu Lampertheim „Keschern für Kinder“ in der ehemaligen Storchenstation an. Von 10 bis 12 Uhr sind Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Alter von fünf bis zwölf Jahren zu der Aktion eingeladen, bei der sie Wasserlebewesen des Teichs einfangen und untersuchen können. Dabei gibt es viel Wissenswertes über Kaulquappen, Ruderwanzen und Teichmolche zu erfahren.

Der Verein bittet um Anmeldung per Mail unter info@nabu-lampertheim.de. Die Kinder sollten mit Gummistiefeln, Sonnen- und Mückenschutz und langen Hosen ausgestattet sein. Wer einen eigenen Kescher hat, darf diesen gern mitbringen. Bei Regen entfällt die Aktion. Anfahrt: Im Sandtorferweg zwischen den Hausnummern 107 und 109 einfahren, nach 250 Metern rechts halten. red