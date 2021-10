Kerze für den Frieden

Hofheim. Die evangelische Kirchengemeinde Hofheim lädt am Sonntag, 10. Oktober, um 18 Uhr zu einem Abendgottesdienst in die Friedenskirche ein. Die Wanderfriedenskerze macht dort Station. Das Dekanatsfrauenteam wird den Gottesdienst mitgestalten und auf die Situation von Kindern auf der Flucht aufmerksam machen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Pfarrer Holger Mett erläutert den Hintergrund: Unter dem Eindruck der Anschläge vom 11. September 2001 in New York gründeten verschiedene christliche Gruppen, Gemeinden und Kirchen das Ökumenische Friedenskonveniat Rhein-Main, um über Konfessionsgrenzen hinweg gemeinsam zu beten und Friedensarbeit zu gestalten. Daraus ist 2002 die Aktion Wanderfriedenskerze entstanden. Besonders gestaltete Kerzen „wandern“ seitdem durch die Rhein-Main-Region und brennen als „Licht des Friedens“ bei ökumenischen und konfessionsübergreifenden Friedensgebeten, Gottesdiensten und vielen anderen Veranstaltungen. Immer am 1. September – dem Beginn des Zweiten Weltkrieges – startet die Aktion mit einem Gottesdienst zur Erinnerung an die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft. Von dort aus gehen die Friedenskerzen auf ihre Reise durch etwa 70 bis 80 Gemeinden, Schulen und christliche Einrichtungen in der Rhein-Main-Region. fh