Kernkraft und Esel

Hofheim. Die Hofheimer Landfrauen laden in den Ferien zu zwei Veranstaltungen ein. Am Mittwoch, 28. Juli, um 17 Uhr informiert der Hofheimer Ortsvorsteher und RWE-Pressesprecher Alexander Scholl (Bild) im stillgelegten Kernkraftwerk Biblis unter anderem über den Abbau der Blöcke A und B sowie den Neubau eines Gasturbinenkraftwerks. Ein Familiennachmittag auf der Kleinen Eselranch in Groß-Rohrheim steht am Samstag, 14. August, von 14 bis 16 Uhr auf dem Programm. Dabei erfahren die Besucher Interessantes über die Tiere, können sie streicheln, mit der Bürste striegeln und über einen Hindernisparcours führen. Für Kuchen, Kaffee und andere Getränke ist gesorgt. Pro Familie wird ein Unkostenbeitrag von 10 Euro erhoben. fh (Bild: Berno Nix)

© Berno Nix