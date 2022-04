Keine Zeit für Langeweile

Lampertheim. Die Jugendförderung Lampertheim lädt alle Interessierten ab zwölf Jahren in den Osterferien zu abwechslungsreichen Aktionen zu sich in die Zehntscheune, Römerstraße 51, ein. Das Programm „Ü12 – Auf und davon“-Tage findet in der zweiten Ferienwoche vom 19. bis 22. April statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Los geht’s am Dienstag, 19. April, von 10 Uhr bis 17 Uhr, mit einem kostenlosen Songwriting-Workshop. Dieser Workshop wird von den zwei Nachwuchstalenten Laura Lato und Ilja Krut von der Popakademie Baden-Württemberg geleitet. Am Mittwoch, 20. April, geht es von 18 bis 24 Uhr mit einer Game Night weiter. An diesem Abend wird alles, was mit Spielen zu tun hat, angeboten. Das Angebot reicht von Nintendo Switch bis hin zu klassischen Gesellschaftsspielen. Auch diese Veranstaltung ist kostenlos. Einen Krimi-Nachmittag gibt es am Donnerstag, 21. April, von 14 Uhr bis 18 Uhr. In der Zehntscheune können die Jugendlichen Hinweisen nachgehen und knifflige Fälle lösen. Für die Teilnahme wird ebenfalls kein Beitrag erhoben.

Ein Ausflug zum Kletterwald Viernheim am Freitag, 22. April, von 9 Uhr bis 14.30 Uhr, rundet das Ferienprogramm ab. Treffpunkt ist die Zehntscheune. Der Teilnahmebetrag beläuft sich bei diesem Ausflug auf 14 Euro pro Person.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Für alle Angebote ist eine schriftliche Anmeldung per E-Mail an jugendfoerderung@lampertheim.demit folgenden Angaben zwingend erforderlich: Name, Adresse, Telefonnummer und Geburtsdatum des Teilnehmers beziehungsweise der Teilnehmerin. red