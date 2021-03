Kreis Bergstraße. Im Kreis Bergstraße sind am Sonntag keine neuen Corona-Infektionen bekannt geworden. Am Samstag waren es ingesamt 41 - davon allein zehn in Viernheim. In Bensheim und Bürstadt gab es jeweils fünf Neuinfizierte, in Fürth drei, in Heppenheim neun, in Lampertheim vier, in Lindenfalls einer, in Lorsch und in Rimbach jeweils zwei.

Zur Zahl der Genesenen macht der Kreis am Wochenende keine Angaben. In den Bergsträßer Krankenhäusern werden 25 Patienten behandelt. Darunter sind 19 mit einer festgestellten Infektion. Beim Rest liegt ein Verdacht auf eine Corona-Erkrankung vor.

Wie aus der Mitteilung aus dem Landratsamt weiter hervorgeht, gab es 172 Neuinfektionen innerhalb der vergangenen sieben Tage, was für heute einer Quote von 63,44 Infektionen pro 100.000 Einwohnern (Inzidenz) entspricht. Dieser Wert wird sich morgen kaum ändern. cos/tm