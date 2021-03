Lampertheim. Im Oktober 1698 verfügte der pfälzische Kurfürst Johann Wilhelm per Edikt das sogenannte „Simultaneum“, das den drei christlichen Konfessionen die gemeinsame Nutzung der Gotteshäuser, Pfarrhäuser und Friedhöfe erlaubte. In Lampertheim betraf dies allerdings nur die Katholiken und die Reformierten, die sich fortan die Sankt Andreaskirche und das Pfarrhaus teilten.

Besonders harmonisch war diese Schicksalsgemeinschaft nicht. Die Reformierten hatten oft das Nachsehen, sie waren beim Austauschvertrag eindeutig benachteiligt worden, obwohl die Katholiken in der Minderheit waren. So durften sie den Chor und die Sakristei nicht betreten und mussten ihre Gottesdienste oft zu unmöglichen Zeiten abhalten. Auch durften sie ihre Feste nicht so feiern, wie sie wollten. Anstatt an Pfingsten, wie es damals vorgesehen war, konnte anderthalb Jahrhunderte lang die Konfirmation erst am Sonntag nach Pfingsten stattfinden.

Beiden Seiten waren daher erleichtert, als mit der Einweihung der Domkirche 1868 die evangelischen Christen über ein eigenes Gotteshaus verfügten. Damals ahnte niemand, dass es zu einem zweiten Simultaneum kommen sollte. Denn in der Nacht vom 15. auf den 16. Mai 1944 wurde die Domkirche durch Bomben zerstört. Daraufhin bot der katholische Pfarrer Heinrich Theodor Schäfer seinem evangelischen Amtskollegen Walther Anthes wieder die gemeinsame Nutzung der Andreaskirche an. An Pfingsten 1944 feierte die evangelische Gemeinde erstmals wieder ihr Abendmahl in der Andreaskirche. Ja