Lampertheim. Alles anders – und doch irgendwie wie immer. Plexiglasscheiben, literweise Desinfektionsmittel, eigene Kugelschreiber und offene Fenster: Corona hat auch den Urnengang, jahrzehntelang eine Mischung aus gutbürgerlicher Pflicht und feierlichem Demokratiebekenntnis, verändert. Der Tag verlief zwar äußerst ruhig. Die fast schon erwartete gähnende Leere in den Wahllokalen blieb aber aus.

„Darf ich reinkommen?“. Kaum ein anderer Satz steht so sinnbildlich für die Corona-Wahl wie diese fast schon schüchtern vorgetragene Frage am Sonntagmittag. Ein Schild am Eingang der Alten Schule in der Römerstraße, das sonst kaum jemand interessiert hat, erlangt heute Bedeutung. „Bitte warten“ steht darauf. Die junge Frau nimmt das ernst – schließlich will sie weder sich selbst noch einen anderen Wähler gefährden. Das grassierende Covid-19-Virus hat bei vielen Bürgern Verhaltensweisen verändert. Das fällt auch bei der Wahl auf. Den Urnengang und die Ausübung des personenbezogenen Wahlrechts wollen sich viele Lampertheimer dennoch nicht nehmen lassen.

Zwar hatte mit 8400 Menschen schon eine absolute wie relative Rekordzahl von 32 Prozent ihre Stimme im Vorfeld per Brief abgegeben. Dennoch ist am Sonntag in vielen Lokalen von guter Beteiligung die Rede. Die Befürchtung mancher Wähler, sie könnten sich zwischen Plexiglas, Masken und Desinfektionsmittel „wie Außerirdische“ fühlen, zerstreute sich schnell. „Eigentlich“, sagten gleich mehrere Wahlhelfer, „ist alles wie immer“. Zumindest, wenn man von den formalen Änderungen absieht. Alle Personen im Inneren tragen Mund-Nasen-Schutz, Hygienemittelspender stehen an Ein- und Ausgang bereit. Die Wahlkabinen werden regelmäßig geputzt.

Weil das alles für viele schon in Fleisch und Blut übergegangen ist, fühlt sich das nicht mehr ungewöhnlich an. „Außer, dass die Leute ihren Kugelschreiber mitnehmen, ist nichts anders“, bestätigen der Verwaltungsmitarbeiter Christopher Rünger und Wahlhelferin Beate Kettler in der Hüttenfelder Grundschule. Mehr als zwei Personen fanden hier ohnehin nie Platz. Auch Leerlauf gebe es kaum.

In Lampertheim ist Kurt Muntermann mit dem Ablauf der Wahl zufrieden. „Es gab bisher überhaupt keine Probleme“, sagt er. Keiner sei ohne Maske gekommen oder beklage sich über Maßnahmen. Außerdem fühle man sich durch die Vorkehrungen und die „gute Unterstützung der Stadt“ sehr sicher. Neben Ersatz-Masken stehen in Schulen sogar Luftmessgeräte, die zum regelmäßigen Lüften piepen. In Neuschloß hatten die Helfer drei Stunden vor Toresschluss eine Beteiligung von 55 Prozent ausgerechnet. Offizielle Schnellmeldungen an die Stadt gibt es in diesem Jahr aber keine mehr. Ohnehin wird das Auszählen der Kommunalwahlzettel mit zahlreichen Einzelstimmen wohl noch bis Mitte der Woche in Anspruch nehmen.

Wie sich die subjektiv als gut empfundene Wahlbeteiligung letztlich im Ergebnis niederschlägt, bleibt abzuwarten. Eine Erkenntnis gibt es aber schon jetzt: Die Lampertheimer haben den Urnengang trotz Corona-Pandemie offenbar nicht verlernt.