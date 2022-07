Die katholische Pfarrei St. Michael in Hofheim muss ihre ursprüngliche Planung, im August ein Pfarrfest zu feiern, aufgeben. Da der angedachte Termin noch in den hessischen Sommerferien liege, stehedie nötige Zahl an Helfern nicht zur Verfügung, wie die Pfarrei mitteilt.

Auch Corona und die Tatsache, dass zwei Jahre kein Pfarrfest stattfinden konnte, haben sich offensichtlich negativ

...