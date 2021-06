Kein Museum für Neuschloß

Lampertheim/Neuschloß. Die Enttäuschung sitzt tief in Neuschloß. Denn eigentlich schien das Konzept für die Nutzung des Beamtenbaus als Teil des historischen Schlosses rundum auf Zustimmung zu stoßen. Die Idee, Teile des Gebäudes für die Einrichtung eines Museums herzurichten, mündete 2017 in einer Absichtserklärung durch die Stadt. Dennoch ist, wie berichtet, aus den Plänen nichts geworden. Der Zug ist nun auch abgefahren.

AdUnit urban-intext1

In der jüngsten Sitzung des Ortsbeirats musste Bürgermeister Gottfried Störmer teilweise heftige Kritik einstecken. „Die Stadt hat in Neuschloß mal wieder gepennt“, schimpfte ein Mitglied des Gremiums. Auch Ortsvorsteherin Carola Biehal beklagt in dieser Angelegenheit mangelhaftes Engagement der Stadt. So habe der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald mit der Erstellung eines Konzepts für ein solches Museum beauftragt werden sollen. Diesen Auftrag habe die Stadt aber erst 2019 gestellt – zwei Jahre nach der Absichtserklärung also. „Das hat mich maßlos geärgert“, sagt Biehal auf Anfrage. Sie äußert den Eindruck, das Thema sei von der Lampertheimer Verwaltung „totgeschwiegen“ worden.

Dachdeckerarbeiten am Beamtenbau in Neuschloß. © Berno Nix

Einen Raum des Beamtenbaus für touristische Zwecke nutzen: Das wäre aus Sicht des Bürgermeisters durchaus ein vielversprechendes Projekt für die gesamte Stadt gewesen. Zumal der Beamtenbau bereits als Geopunkt „Jagdschlossanlage“ ausgewiesen sei. Der frühere Geschäftsführer des Geo-Naturparks, Reinhard Diehl, habe sich des Themas angenommen.

Doch eine Ausarbeitung des Konzepts sei im Zuge mehrerer Personalwechsel in der Geschäftsführung auf der Strecke geblieben. „Wir haben auf die Ausarbeitung gewartet“, unterstreicht Gottfried Störmer im Gespräch mit dieser Redaktion. Doch vonseiten des Geo-Naturparks seien keine Impulse mehr gekommen, auch nicht auf Nachfragen der Stadt. Nach wiederholtem mündlichen Nachfassen habe man 2019 schriftlich nachgelegt, um zu dokumentieren, „dass diese Aufgabe noch im Raum steht und einer Erledigung zugeführt werden muss“.

AdUnit urban-intext2

Der Lampertheimer Architekt, Franz-Rudolf Braun, hat den Beamtenbau seinerzeit erworben, um ihn zu sanieren und die Räume als Wohnungen auszubauen. Nach der Absichtserklärung durch die Stadt, Voraussetzungen für die Einrichtung eines Museums zu schaffen, habe er seine Planungen entsprechend angepasst. Schließlich galt es wegen der Umnutzung baurechtliche Genehmigungen einzuholen.

Nachdem auch die Denkmalschutzbehörde grünes Licht gegeben habe, hätte er mit der Umsetzung beginnen können, sagt Braun. Doch zu einem entsprechenden Mietvertrag zwischen ihm als Eigentümer des Gebäudes und der Stadt als Einrichterin des Museums sei es nicht gekommen, weil ein entsprechendes Konzept gefehlt habe. „Bei der Absichtserklärung ist es leider geblieben“, bedauert er.

AdUnit urban-intext3

Dach wird neu eingedeckt

Damit hat Braun im Grunde genommen jahrelang umsonst gewartet. Inzwischen rennt dem Architekten die Zeit davon. Gewerke mussten ausgeschrieben werden, und da lange nicht klar war, ob im Erdgeschoss nun ausnahmslos Wohnungen oder auch ein Museum eingerichtet werden soll, hat Braun erst einmal mit der Neueindeckung des Daches begonnen. In dieser, spätestens in der kommenden Woche bräuchte er definitiv Bescheid, ob er für ein Museum planen soll. Doch eigentlich hat Braun das Projekt abgehakt und sich auf die Einrichtung von Wohnen in Erd- und Ober- sowie Dachgeschoss eingestellt.

AdUnit urban-intext4

Zeit habe er verloren, weil er für die Museumspläne auf Genehmigungen habe warten müssen, die bei einer reinen Wohnnutzung nicht erforderlich gewesen wären, da diese bereits baurechtlich gesichert war. Inzwischen seien die Kosten für Baumaterialien teilweise um das Doppelte gestiegen.

Durch die Corona-Pandemie seien zusätzlich Lieferketten unterbrochen worden, beispielsweise für Dämm-Material. Allein an Mietkosten gingen ihm jährlich rund 60 000 Euro verloren.