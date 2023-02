Kein Kavaliersdelikt: Holzdiebe im Lampertheimer Wald

Lampertheim. Im Ried sind Holzdiebe unterwegs. Darauf hat die Stadtverwaltung Lampertheim in einer Pressemitteilung hingewiesen. Unter der Überschrift „Holzdiebstahl ist kein Kavaliersdelikt“ heißt es darin, am Wanderparkplatz „Pechofen“ habe man festgestellt, dass ein gefällter, liegender Baum klein geschnitten und abtransportiert wurde. Dabei hätten die Täter den Baum in ofenfertige Stücke gesägt. „Dies muss über mehrere Tage hinweg geschehen sein.“

Der Baum sei Ende Januar aufgrund der hohen Schneelast gefällt worden. Auch andere Gewächse entlang der Landesstraße 3110 und an den Wanderparkplätzen seien aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt worden. Es sei illegal, dieses Holz zu entwenden. Die Polizei habe entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Es drohen Geldstrafen von bis zu 100 000 Euro oder eine Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren.

„Das Mitnehmen von bereits geschlagenem Holz, umgefallenen Bäumen oder auch nur einzelnen Ästen beziehungsweise dünnen Stämmen stellt eine Straftat dar“, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Jeder solcher Fälle werde zur Anzeige wegen Diebstahls gebracht. „Brennholz kann legal sowohl bei den waldbesitzenden Kommunen als auch beim Staatsforst bestellt und erworben werden“, heißt es zudem von der Stadt.

Bleibt nicht unbemerkt

Das Forstamt Lampertheim bestätigt: „In den letzten Wochen sind an verschiedenen Orten, unter anderem im Stadtwald, nach Baumfällarbeiten geringfügige Mengen Holz verschwunden.“ Offenbar hätten die unbekannten Täter die Gelegenheit genutzt, Kleinstmengen zurechtgesägt und mitgenommen. Die Menge habe jeweils etwa einer Kofferraum- oder Fahrradanhängerladung entsprochen. „Solche Diebstähle fallen uns auf, und sie können entsprechende Strafen nach sich ziehen“, weist auch das Forstamt darauf hin, dass es sich um eine Straftat handelt.

Aus hessischen Wäldern ist der Landesbehörde Hessen Forst zufolge zuletzt vermehrt Holz gestohlen worden. Zwar würden keine konkreten Zahlen erhoben, der Holzklau habe aber infolge der gestiegenen Energiepreise spürbar zugenommen, sagte eine Sprecherin Ende des vergangenen Jahres. Demnach wird nicht nur aufgearbeitetes Holz gestohlen, sondern auch Stämme mit vier bis fünf Metern Länge. „Das geht nur mit entsprechendem Gerät, über das nicht jeder verfügt“, hieß es.

Auch derzeit läuft die Holzernte im Lampertheimer Stadtwald. Wie das Lampertheimer Forstamt mitteilt, im Bereich des Waldparkplatzes Lampertheim, am Weg zur Erholungsanlage Heidetränke sowie an Teilen der Laufstrecke. Im Rahmen des jährlichen Holzeinschlags könne es in den nächsten Wochen in den oben genannten Bereichen durch Fäll- oder Rückearbeiten zu Einschränkungen oder auch temporären Wegsperrungen für Waldbesucher kommen.

Wie Hessen Forst mitteilt, kommen auch größere Maschinen zum Einsatz. Eventuelle Schäden an den Wegen würden baldmöglichst repariert. Gefällt würden fast ausschließlich Bäume, die durch die Hitze- und Trockenperioden der vergangenen Jahre irreparabel geschädigt worden seien. Dadurch will Hessen Forst auch der Verbreitung von Schädlingen und der Waldbrandgefahr vorbeugen. Ein kleiner Teil der Arbeiten diene der gezielten Durchforstung der Bestände. „Diese werden hierdurch für die Zukunft stabiler aufgestellt“, heißt es. Gleichzeitig werde die sehr gefragte, nachwachsende Energiequelle Brennholz bereitgestellt. red/wol/swa