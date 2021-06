„Kein Impfansturm – nur ein ganz normaler Montagsstau“

Lampertheim. Die Telefone in Lampertheimer Arztpraxen sind am Montag dauerbesetzt. Ob das mit dem Aufheben der Impfpriorisierung zu tun hat? Dr. Walter Seelinger (kleines Bild), Vorsitzender des Gesundheitsnetzes der Lampertheimer Ärzteschaft (Gala), winkt zumindest für seine Praxis ab. „Bei uns ist das der normale Montagsstau“, sagt er im Gespräch mit dieser Redaktion und lacht.

Dennoch: In den vergangenen Tagen und Wochen habe es viele Anfragen zu Corona-Impfungen gegeben. Nach wie vor seien der Informationsbedarf und die Nachfrage nach Terminen riesig, betont der Facharzt für Allgemeinmedizin. Geimpft wird in seiner Praxis inzwischen dienstags, mittwochs und freitags – allerdings immer abhängig von der Zahl der Dosen, die geliefert werden kann. Zwischen 200 und 400 Impfungen sind es wöchentlich.

„Freitags kriegen wir Bescheid, was montags kommt. Dann telefoniert eine Angestellte am Wochenende, die Leute ab, die bei uns auf der Warteliste stehen“, berichtet der Lampertheimer Mediziner. Das Ärgerliche sei allerdings, dass jeder zweite Angerufene absage, weil er inzwischen schon anderweitig geimpft wurde, sich aber in Seelingers Praxis nicht hat von der Liste streichen lassen.

Bedauerlich sei außerdem, dass es nach wie vor eine „große Skepsis“ gegen das Vakzin von AstraZeneca gebe. Bei einer Sonderaktion – für Menschen auch über den eigenen Patientenstamm hinaus – seien dennoch 100 Termine für Astra-Impfungen innerhalb von 15 Minuten vergeben gewesen. „Die Leute sind aus der ganzen Region gekommen“, schildert Walter Seelinger.

Anfragen wegen Urlaubssaison

Zudem habe er derzeit einige Anfragen zu dem Astra-Präparat wegen der nahenden Urlaubssaison. „Manche Patienten haben nämlich von einer Verlautbarung der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen gehört, die besagt, dass eine Zweitimpfung mit diesem Vakzin schon innerhalb einer Frist von vier Wochen möglich ist.“ Seelinger empfiehlt das allerdings nicht, folgt lieber der aktuellen Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko), die die beste Wirkung bei einer Zweitimpfung nach acht bis zwölf Wochen sieht.

Einen Schub nach vorne könnte die Impfkampagne in seiner Praxis auch durch das Vakzin von Johnson & Johnson erhalten, bei dem es nur einen schützenden Piks braucht. Der Lampertheimer Arzt hofft, davon ebenfalls eine ausreichende Zahl an Impfdosen zu bekommen, um am Samstag nächster oder übernächster Woche erneut eine gesonderte Impfaktion durchführen zu können.

Unterdessen sieht Walter Seelinger auf sich und seine Mitarbeiter zusätzliche Arbeit zukommen, wenn in Kürze die digitalen Impfnachweise ausgestellt werden müssen. Trotzdem begrüßt er das Vorhaben. Denn dann, so Seelinger, würde der eine oder andere Patient sicherlich bemerken, dass er bislang gar kein gelbes Impfheftchen besitzt oder dass so manche Impfung dringend aufgefrischt werden müsste. „Das wäre dann wirklich ein positiver Nebeneffekt“, meint der Mediziner.

