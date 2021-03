Die Frau, die am vergangenen Donnerstagabend tot in ihrer Wohnung in Hofheim gefunden worden war, ist laut Obduktion mit hoher Wahrscheinlichkeit eines natürlichen Todes gestorben. Wie die Staatsanwaltschaft in Darmstadt am Mittwoch mitteilte, wurden bei der gerichtsmedizinischen Untersuchung „keine Hinweise auf Gewaltanwendung oder sonstiges Verschulden Dritter festgestellt“.

