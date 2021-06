KCL im Stehen unterwegs

Lampertheim. Der Kanu-Club Lampertheim (KCL) paddelt auch im Stehen: So bietet der Lampertheimer Verein Stand-Up-Paddling (SUP) an. Petra Bert (Bild, 2.v.r.), die selbst als Schülerin und Jugendliche im Kanu-Rennsport aktiv war, hat diesen Sport im KCL als festes Angebot etabliert. Mittlerweile hat sie eine Ausbildung in diesem Bereich, darf „Neueinsteiger“ ausbilden und die ersten Grundkenntnisse vermitteln. Diese umfassen nicht nur die Technik der Sportart, sondern auch das Verhalten auf dem Wasser, Materialkunde und ökologische Fragen. Inzwischen hat sie beim Kanu-Club Lampertheim eine SUP-Abteilung gegründet, die ständig neuen Zulauf erfährt. Jeden Donnerstag um 17.30 Uhr treffen sich die Paddler und steuern ihr Board über den Altrhein. Weitere Treffen stehen nach Absprache auf dem Programm. Grundsätzlich ist auch für jeden Interessierten ein Schnuppertraining möglich. Die Trainerin bietet zudem Einsteiger- und Fortgeschrittenenkurse an. Natürlich gelten hier die aktuellen Corona-Regeln. Kontakt zu Petra Bert für weitere Termine und Informationen ist über folgende Adresse möglich: SUP@kc-lampertheim.de. red (Bild: KC Lampertheim)

