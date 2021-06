„Kaufland“-Gelände vor neuer Nutzung

Der Stadtentwicklungs- und Bauausschuss befasst sich in seiner Sitzung am Dienstag, 29. Juni, mit der Nutzung des „Kaufland“-Geländes in Rosengarten. Laut städtischem Bauamt will der Eigentümer eine gewerbliche Entwicklung einleiten. Aufgrund des geltenden Baurechts sei auf dem Areal aber lediglich Einzelhandel zulässig. Die Ansiedlung von Gewerbe müsste von einer Bauleitplanung flankiert werden.

Auch eine Erschließung des Areals als Wohngebiet wird im Bauamt skeptisch betrachtet. Kritisch angemerkt wird etwa die Frage der Belastung durch Giftstoffe im Boden und der damit eventuell verbundene Sanierungsaufwand. Auch müsste ein neues Wohngebiet infrastrukturell an den Stadtteil angeschlossen werden, um keine „Satellitensiedlung“ zu schaffen.

Während die Entwicklung eines Gewerbegebiets ebenso vor baurechtlichen Hürden steht, wäre eine Nutzung durch großflächigen Einzelhandel leichter umzusetzen. Allerdings wird die Attraktivität des Standorts als gering betrachtet. urs