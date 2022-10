Katrin Grieser stellt Weichen zum Sieg

Lampertheim. „Bei uns läuft es derzeit wirklich gut“, freut sich Dieter Petermann. Der Trainer des Frauenhandball-Bezirksoberligisten FSG Lola feierte am Sonntag bereits den dritten Sieg im vierten Spiel und belegt mit seinem Team Rang zwei in der Tabelle. Dabei war der 32:28 (16:15)-Erfolg gegen die HSG Fürth/Krumbach alles andere als selbstverständlich, schließlich gehören die Odenwälderinnen zu den etablierten Teams der Liga und werden von vielen Trainern zu den Kandidaten für eine Top-Platzierung gezählt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nicht ganz zufrieden war Petermann diesmal allerdings mit der Defensivleistung seiner Mannschaft: „Da haben wir einige Tore zu viel kassiert. Da müssen wir mehr Konsequenz an den Tag legen“, fordert der Coach, schob aber nach: „Das haben wir mit einem sehr guten Laufspiel im Angriff und hohem Tempo kompensieren können.“

Viererpack zum 30:25

Überragende Leistung: Katrin Grieser von der FSG Lola. © Jürgen Strieder

In der ersten Hälfte entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, „beide Mannschaften spielten mit offenem Visier“, so Petermann. Die Anfangsphase gehörte noch Fürth/Krumbach, das ein 6:3 (10.) vorlegte. Doch danach stabilisierten sich die Lolas, egalisierten zum 6:6 und führten kurz darauf mit 9:7 (15.). Von da an wechselte die Führung mehrfach, keine Mannschaft konnte sich mehr absetzen. Über 14:14 (28.) und 21:21 (43.) ging es bis zum 26:25. (50.).

Mehr zum Thema Handball Am Ende geht die Kraft aus Mehr erfahren

Dann gelang Katrin Grieser ein beachtlicher Viererpack bis zum vorentscheidenden 30:25 fünf Minuten vor dem Ende. Dabei verwandelte die frühere Drittliga-Spielerin drei Strafwürfe eiskalt und kam am Ende auf insgesamt elf Treffer und das bei einer ausgezeichneten Quote. „Es war aber letztlich eine geschlossene Mannschaftsleistung, auch wenn Katrin, Vanessa Ehret und Nadine Gärtner als Torschützinnen hervorstachen“, erklärte Dieter Petermann: „Auf diese Leistung wollen wir jetzt aufbauen und auch am kommenden Wochenende gegen Dornheim/Groß-Gerau uns die Punkte holen.“

FSG-Tore: Katrin Grieser (11/7), Vanessa Ehret (8), Nadine Gärtner (6), Nadine Koob (5), Janna Brötzmann, Marie Hafner (je 1). me