Kassiererin mit Messer bedroht

Lampertheim. Eine Kassiererin der Lampertheimer Woolworth-Filiale ist mit dem Schrecken davongekommen, nachdem ein Unbekannter am Montagabend, 1. November, das Kaufhaus in der Wilhelmstraße überfallen hat und Geld von ihr forderte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Gegen 18.45 Uhr kam der Mann, der eine schwarze Skimaske trug, in den Laden und befahl der Kassiererin mit vorgehaltenem Messer, die Kasse zu öffnen. Als dies nicht gelang, versuchte der Kriminelle selbst, mit dem Messer die Kasse aufzubrechen. Als auch dies scheiterte, flüchtete der Täter mit einem Fahrrad, bog in die Eleonorenstraße ab und fuhr davon.

Beute konnte er nicht machen, die Kassiererin blieb unverletzt, erklärte Bernd Hochstädter, Sprecher beim Polizeipräsidium Südhessen in Darmstadt, auf Anfrage. Die Ermittler suchen nun nach dem Mann, der zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß sein soll und bei dem Überfall Deutsch mit osteuropäischem Akzent gesprochen hat. Zur Tatzeit war der bislang Unbekannte mit einer hellen Hose, einem schwarzen Oberteil und einem schwarzen Schal bekleidet.

„Wir erhoffen uns, dass Kunden oder Passanten auf der Wilhelmstraße etwas beobachtet haben und sich bei uns melden“, so Hochstädter im Gespräch mit dieser Redaktion. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 10) unter der Telefonnummer 06252/70 60 entgegen. off

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2