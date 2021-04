Karten für die Bäder

Lampertheim. Besucher der Lampertheimer Biedensand-Bäder können weiterhin Jahres-, Mehrmonats- und Saisonkarten erwerben, teilt die Lampertheimer Stadtverwaltung mit. Aufgrund der geltenden Corona-Notbremse werden die Karten nicht im Rathaus-Service, sondern nach dem „click and collect“-Prinzip im Alten Rathaus verkauft.

AdUnit urban-intext1

Um eine Karte für die Saison im kühlen Nass zu erwerben, können Interessierte entweder telefonisch unter 06206/93 52 86 oder per E-Mail an b.kronauer@biedensand-baeder.de Karten bestellen und diese dann an der Ausgabestelle im Alten Rathaus abholen.

Die Termine zum Abholen der Karten werden montags bis freitags, von 9 bis 12 Uhr und von 15 bis 18 Uhr vergeben. Vor Ort sind Bar- sowie Kartenzahlung möglich. red