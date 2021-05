Karl Heinz Berg als Ortsvorsteher wiedergewählt

Hüttenfeld. Der alte ist in Hüttenfeld auch der neue: Karl Heinz Berg (SPD) bleibt Ortsvorsteher. Der 81-Jährige geht mit drei Enthaltungen der CDU-Fraktion in seine nominell zweite vollständige Amtszeit. Parteifreundin Beate Kettler wurde bei der konstituierenden Sitzung im großen Bürgerhaus-Saal zu seiner Stellvertreterin gewählt. Als einzige, vorgeschlagene Kandidatin erhielt sie die Unterstützung aller neun Ortsbeiratsmitglieder – neben den fünf Stimmen ihrer eigenen Fraktion auch die der CDU-Vertreter Armin Süss, Leonie Süss und Daniel Lerch sowie von FDP-Mitglied Anton Schugschdinis, der die Wahl leitete.

Berg, seit 1985 für die SPD im Ortsbeirat und seit 2001 im Stadtparlament, hatte als langjähriger Stellvertreter 2013 seinen Vorgänger Walter Schmitt beerbt, der zwei Jahre nach seiner fünften Wahl zum Vorsteher aus gesundheitlichen Gründen alle Ämter niedergelegt hatte. Mit einem fast identischen Ergebnis und weiterhin fünf Sitzen behalten die Hüttenfelder Sozialdemokraten klar die Oberhand gegenüber der CDU (3), deren Vertreter keine Parteimitglieder sind, und der FDP (1).

Das Gremium begann in der konstituierenden Sitzung mit den vier neuen Mitgliedern Steffi Reinhardt und Hans Peter Kilian (beide SPD) sowie Leonie Süss und Daniel Lerch (beide CDU) dort, wo es am Ende der vergangenen Legislaturperiode aufgehört hat: Die Sozialdemokraten stellten gleich mehrere Anfragen und Anträge an Bürgermeister Gottfried Störmer.

Parkdruck nimmt zu

Immer wieder beschäftigte sich die Stadtteilvertretung mit Verkehrsproblemen. Der Parkdruck, war oft zu hören, nehme auch in Hüttenfeld stetig zu. Bisher hatte der Ortsbeirat versucht, das mit einzelnen Vor-Ort-Begehungen zu lösen. Nun soll ein ganzheitliches Verkehrskonzept eigens für den Stadtteil her. „Das ist nicht unüblich“, erklärte Adam Ackermann (SPD). „Wir haben inzwischen fast in allen Straßen massive Probleme mit dem ruhenden Verkehr“, bestätigte Kollege Hans Peter Kilian. Das Verkehrskonzept soll, heißt es im einstimmig verabschiedeten Antrag, insbesondere den Radverkehr berücksichtigen und etwa den neuen Radweg aus Viernheim mit anderen verknüpfen. Auch einem zweiten SPD-Vorstoß stimmten alle zu: Für die Schnittarbeiten am Lärmschutzwall der L3111 soll ein fester Pflegeplan erstellt werden.

Treffpunkt für Jugendliche

Neu ist dagegen die Idee eines Hüttenfelder Bürgers, eine Skate- und Basketballanlage im Ort zu schaffen. Berg bat den Magistrat zu prüfen, ob es außerhalb der Wohnbebauung dafür Möglichkeiten gebe oder ob Hüttenfeld alternativ bei der von der Stadtverordnetenversammlung schon beantragten Überprüfung von Jugendtreffplätzen schon mit einbezogen sei. „Der Bedarf ist da“, meint der Ortsvorsteher. Bisher besitze Hüttenfeld keinen öffentlich zugänglichen Raum für Jugendliche außerhalb von Vereinsstrukturen.

Berg teilte außerdem mit, dass wegen anhaltender Geschwindigkeitsüberschreitungen in der verkehrsberuhigten Jakob-Müller-Straße provisorisch Poller installiert werden. Sollten diese Wirkung zeigen, würden sie in Absprache mit Anwohnern fest verbaut werden.

