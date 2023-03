Kanuten zieht es nach Florida und Milfontes

Lampertheim. Um sich gut auf die Saison 2023 im Kanurennsport vorbereiten zu können, zog es im deutschen Winter die Sportler des Wassersportvereins (WSV) Lampertheim in wärmere Regionen.

Simon Specht konnte mit einem Team aus Essen nach Florida fliegen, um bei optimalen Bedingungen und 22 Grad perfekt trainieren zu können. Specht kam allerdings mit einer Erkältung in Florida an und musste im Training erstmal kürzer treten. Nach drei Tagen ging es dann aber in die Vollen, vier Trainingseinheiten täglich wurden absolviert, viele Bootskilometer hat Specht absolviert, aber auch Kraftraum und Laufen standen auf dem Trainingsplan.

Die Deutsche Nationalmannschaft im Kanurennsport trainierte zur selben Zeit in Florida, da hat es an Konkurrenz nicht gemangelt. Außer der Deutschen Nationalmannschaft waren auch viele Delfine mit im Wasser und begleiteten die Paddler auf ihren Trainingsrunden.

Optimale Bedingungen in Portugal

Ein Teil der Rennmannschaft des WSV flog nach Milfontes in Portugal, auch sie hatten tolles Wetter und optimale Trainingsbedingungen. Der Wassersportverein fährt schon seit 25 Jahren ins Trainingslager nach Milfontes. Einige der Sportler, die dort trainiert haben, sind sportlich durchgestartet: Nicole Reinhardt ist Olympiasiegerin und mehrfache Weltmeisterin, Oliver Griesheimer sowie Lena Rißberger waren in der Nationalmannschaft, Timo Ries Europameister und nicht zuletzt Simon Specht. Die meisten Besuche hat mittlerweile der mehrfache Deutsche Meister Jan Brechenser, er war schon zehn Mal in Milfontes und wird vom Chef des Hotels inzwischen per Handschlag begrüßt.

In diesem Jahr sind in Milfontes viele Nationalmannschaften versammelt. Die Polen sind ebenfalls Dauergast und 2023 mit sehr großer Mannschaft vertreten. Auch Sportler aus Holland und Litauen sorgen für ein internationales Flair. Rund 100 Sportler trainieren zurzeit in und um die Hotelanlage. Der Kraftraum des Hotels ist auf Kanusport ausgerichtet und von morgens bis abends belegt. Das Lampertheimer Team hat viele Kilometer auf dem Wasser absolviert, ist aber auch gelaufen und war im Kraftraum. Wenn es im Kraftraum zu voll wurde, sind die Sportler man auf eine Crossfit-Anlage ausgewichen. In den zwei Wochen haben sie viel trainiert und viele Eindrücke gesammelt. red