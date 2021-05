Kanuten schlagen sich achtbar

Lampertheim. Eine Bundesrangliste im Kanurennsport ist schon etwas ganz besonderes, immerhin dürfen nur die besten Athleten aus Deutschland teilnehmen. Das sind auf der einen Seite alle Sportler, die im Bundeskader sind, und auf der anderen Seite dürfen die Landesverbände noch ihre besten Sportler nachmelden. Hier kommt dann ein sehr erlesenes Teilnehmerfeld mit hochdekorierten Sportlern zusammen. Mittendrin waren die beiden Kanuten des WSV Lampertheim Björn Barthel und Simon Specht, die sich sehr gut schlugen.

Barthel zeigt Sprintstärke

Björn Barthel ist zurzeit der beste Sprinter im süddeutschen Raum. Der Sprint geht im Kanurennsport über 200 Meter, aber für die Sprintrangliste muss man dann auch über 250 Meter und 500 Meter an den Start gehen. In allen Rennen konnte Björn Barthel seine guten Trainingszeiten abrufen und fuhr auf den längeren Strecken in die B-Finals. Da war er auch schon mal vor einem Olympiasieger platziert. Glänzen konnte er auf seiner 200-Meter-Spezialstrecke mit den Plätzen sieben und acht.

Simon Specht ist der Mann des WSV Lampertheim für die längeren Strecken. Bei ihm ging es über die Strecken 250, 500 und zweimal die 1000 Meter. Für den 19-Jährigen, der im ersten Jahr in der Leistungsklasse an Start geht, war es eine ganz neue Erfahrung. In den Nachwuchsklassen konnte er zuvor noch in den Vorläufen Kräfte sparen und dann in den Finals aufzutrumpfen. Jetzt – in der Leistungsklasse – kämpft er schon in den Vorläufen um das Weiterkommen in die nächste Runde. Auch Simon Specht konnte unter Beweis stellen, dass er zu den besten Leistungsklasse-Fahrern in Deutschland gehört. Obwohl er um einen Platz in der U23-Nationalmannschaft kämpfte, musste er gegen die ganze Elite antreten. Vordere Plätze im C-Finale waren gute Ergebnisse für den jungen Sportler. Im C-Finale über 1000 Meter waren alle Medaillengewinner der letzten zwei Juniorenjahrgänge vertreten, und er erreichte eine guten fünften Platz. In der Gesamtrangliste in der U23 belegte er Rang neun und wird erstmal keinen Platz im Nationalteam bekommen.

Björn Barthel wurde in der Sprintrangliste Siebter, und dadurch hat er sich einen Platz bei den Finals 2021 erkämpft. Die Finals in Berlin waren 2019 ein großer Medienerfolg, der Kanurennsport ist mit seiner Deutschen Meisterschaft im Parallelsprint vertreten. Die Lampertheimer hoffen, dass Björn Barthel einige Runden übersteht und dadurch einen Fernsehauftritt bekommt.

Strenge Hygienemaßnahmen

Die Rangliste wurde natürlich unter sehr strengen Hygienemaßnahmen durchgeführt: Alle Sportler waren in einer Jugendherberge untergebracht und durften diese auch nur für die Wettkämpfe verlassen. Auf und an der Wettkampfstrecke waren zudem nur Sportler und Trainer zugelassen, die alle auch im Freien einen Mund-Nasen-Schutz tragen mussten. red