Kanu-Club überzeugt

Lampertheim. Die Sportler des Kanu-Clubs Lampertheim starteten mit einem besonderen Ziel bei der Süddeutschen Meisterschaft in Mannheim-Sandhofen: Sie wollten die Generalprobe für die diesjährige Deutsche Meisterschaft in Brandenburg an der Havel optimal nutzen – und das ist ihnen gelungen. Schwerpunkte setzte der KC mit seinen Sportlern in den Disziplinen im Einer-Kajak über 200, 500 und 1000 Meter. Jeder Sportler fokussierte sich dabei auf seine Paradestrecken, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.

Auf der 500-Meter-Distanz erreichten die beiden 15-jährigen Sportler Niclas Ohl und Michelangelo Balanescu den fünften sowie siebten Platz und qualifizierten sich damit für die Deutsche Meisterschaft im August. Niclas erzielte auch über die Sprintdistanz den fünften Rang, und Michelangelo sicherte sich mit dem sechsten Platz über 1000 Meter ebenfalls die Qualifikation.

In den Mannschaftsbooten überraschten Matteo Maurer und Michelangelo Balanescu mit ihren Sportkameraden im K4. Sie erkämpften einen herausragenden ersten Platz über 500 Meter und bewiesen damit ihr Potenzial, auch auf der DM vorne mit dabei zu sein.

Die letztjährigen Deutschen Meister im K2, Niclas Ohl und Michelangelo Balanescu, erzielten einen starken dritten Platz über 500 Meter und den fünften Rang über 1000 Meter. Das eingespielte Team überzeugte mit einer souveränen Leistung in der neuen Altersklasse. Durch das Erreichen des Finallaufs im K2 qualifizierten sich Leonardo Balanescu und Damian Bloch ebenfalls für die Deutsche Meisterschaft.

Im Nachwuchsbereich bewiesen die Jüngsten des Vereins großen Sportsgeist. Der neunjährige Ben Hasselwander erkämpft sich die Bronzemedaille über 500 Meter. Gemeinsam erreichten Paul Michler und Ben Hasselwander den dritten Platz über 2000 Meter. Den dritten Rang belegte auch sein zwei Jahre älterer Vereinskamerad Tom Boxheimer über die kräftezehrende Langstreckendistanz von 2000 Meter. red