Kanu-Club erhält 2500 Euro

Lampertheim. Eine neue Auflage des Firmen-Golf-Cups Rhein-Neckar bescherte dem Kanu-Club Lampertheim (KCL) 2500 Euro. Die Freude über die finanzielle Unterstützung war groß, als erster Vorsitzender Torsten Ohl und Sportwartin Ulrike Gliem den symbolischen Scheck entgegennahmen. „Sechs Vereine wurden mit einer Spende begünstigt“, erklärte Gliem.

Der Kanu-Club freut sich über eine Spende von 2500 Euro. © Rosi Israel

Auf Einladung des Vereins Zukunft Metropolregion Rhein-Neckar treffen seit zehn Jahren im September Führungskräfte aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik der Region zum Firmen-Golf-Cup Rhein-Neckar aufeinander. Dieses Mal wurde er am 7. September auf der Golfanlage des GC St. Leon-Rot ausgetragen. Während des Turniers spielten Teams verschiedener Unternehmen gegeneinander.

Es sei Tradition, dass die erspielten Turnier-Gelder gemeinnützigen Projekten in der Rhein-Neckar-Region zugutekommen, berichtete Gliem. Nach dem Jubiläumsturnier seien insgesamt 15 000 Euro an sechs Institutionen aufgeteilt worden, die damit langersehnte Projekte umsetzen können. „Wir wollen mit dem Geld zwei Parakanus anschaffen, die sowohl geistig als auch körperlich beeinträchtige Kinder nutzen können“, betonte Gliem.

Der Freudentaumel hielt beim KCL-Vorstand an, als der Vereinsvorsitzende die Rückmeldung des Sportvereins der Zukunft auf seine Bewerbung erhielt. Torsten Ohl hatte sich für den Kanu-Club bei der Initiative Sportverein der Zukunft – mit BASF fit für die Digitalisierung – starkgemacht. Dem Vorstand wurde nun mitgeteilt, dass der KCL für die Teilnahme an Sportverein der Zukunft ausgewählt worden ist. In den kommenden Monaten wollen die Verantwortlichen zusammen mit dem Kanu-Club das angedachte Digitalisierungsprojekt umsetzen. roi

