Kantorei probt

Lampertheim. Die Dekanatskantorei Ried beginnt am Dienstag, 8. Februar, ihre Probenarbeit mit Duke Ellingtons „Sacred Concerts“. Dieses mitreißende und schwungvolle Stück soll am Sonntag, 3. Juli, zusammen mit der LA Reed Big Band in der Domkirche aufgeführt werden. Interessierte Chorsänger und Chorsängerinnen sind zum Mitwirken eingeladen.

Die Proben finden immer dienstags von 19.30 bis 22 Uhr in der Notkirche, Römerstraße 94, statt. Regelmäßige Teilnahme wird erwartet. Voraussetzungen sind 2Gplus und immer ein negativer (Selbst-)Test. Weitere Informationen gibt es bei Chorleiterin Heike Ittmann, Telefon 06206/7 15 73 01 oder E-Mail: heikeittmann@gmail.com. red

