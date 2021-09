Kantersiege für Damen-Teams

Hofheim. Der Tennisclub Hofheim hat die durch die Sommerpause unterbrochene Spielrunde fortgesetzt. Einen optimalen Wiedereinstieg in die Saison fanden die Damen 30 mit einem glatten 6:0 in der Bezirksliga A gegen den TC Viernheim. Sandra Vranjkovic (6:2/6:3), Talisa Hess (6:2/6:0), Christina Borowski (6:0/6:0) und Evelyn De Angelis (6:2/5:7/11:0) stellten bereits in den Einzeln die Weichen zum Heimerfolg. Hess/Borowski (6:1/6:0) und Vranjkovic/De Angelis (6:0/6:1) hatten auch in den abschließenden Doppeln keinerlei Mühe.

Damen 40 feiern 6:0

Ähnlich stark agierten die Damen 40 im Bezirksoberligaheimspiel gegen den Mörlenbacher TC, das ebenfalls mit einem 6:0 endete. Sandra Vranjkovic (6:0/6:0) war auch in dieser Altersklasse nicht zu bezwingen. Hannelore Gugumus (6:3/6:1), Nicole Beyer, deren Gegenspielerin nicht antrat und Petra Sturm (6:4/6:2) sowie die Doppel Vranjkovic/Leininger (kampflos) und Gugumus/Beyer (6:2/6:2) holten die weiteren Zähler.

In der Kreisliga A holte das zweite Herrenteam beim 3:3 in Hähnlein einen Punkt. Yannik Biebesheimer (6:2/6:3), Nicolas Graf (6:0/6:1) und das Doppel Schneider/Lippert (6:0/7:5) zeigten sich für die drei Punkte verantwortlich. In den Einzel gingen Tim Schneider (3:6/1:6) und Gerald Lippert (3:6/1:6) leer aus, ebenso Biebesheimer/Graf (4:6/3:6) im Doppel.

Bittere Niederlage für Herren 50

Denkbar knapp mit 4:5 mussten sich die Herren 50 im Bezirksoberligagastspiel beim TCB 2000 Darmstadt geschlagen geben. Die beiden Doppelsiege durch Büttel/Riedmaier (6:2/6:0) und Hechler/Hess (6:2/4:6/10:6) machten nach dem 2:4-Rückstand nach den Einzeln Hoffnung auf etwas Zählbares. Das 2:6/4:6 von Schade/Gugumus besiegelte allerdings die Hofheimer Niederlage. In den Einzeln zuvor punkteten Marek Büttel (6:3/7:6) und Sascha Riedmaier (6:3/6:2). Zweimal schrammten die Gäste durch Hans-Jürgen Hechler (7:5/2:6/6:10) und Rüdiger Hess (6:3/6:7/6:10) haarscharf an einem weiteren Einzelerfolg vorbei. Heiko Schade (3:6/4:6) und Jürgen Gugumus (0:6/4:6) unterlagen glatt in zwei Sätzen. fh

