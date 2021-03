Hofheim. Für die Kirchenvorstandswahlen am Sonntag, 13. Juni, stellen sich in der evangelischen Kirchengemeinde Hofheim zwölf Kandidaten zur Wahl: Daniela Flick, Rathenaustraße 18, Christine Göttig, Nordheimer Straße 10, Jennifer Herrmann, Graf-von-Stauffenberg-Straße 32, Regine Hindel, Friedrich-Ebert-Straße 21, Ulrike Hofmeister-Knaup, Beinstraße 25, Isabell Mayer, Frohndhofstraße 2, Christoph Mossau, Bretzenheimer Straße 23 B in Mainz, Helga Schaefer, Bibliser Weg 15, Jürgen Scheubeck, Erzberger Straße 2, Torsten Volkert, Nordheimer Straße 1, Claus Wegerle, Gartenstraße 15 A und Heike Witt, Martinstraße 1. Für die Wahl als Jugendmitglieder kandidieren Estella Wetzler, Die Steinlache 31, und Nico Witt, Martinstraße 1. Neu beim Wahl-Verfahren ist, dass alle Kandidaten gewählt sind, wenn sie mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen enthalten. fh