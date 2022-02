Kanalnetz wird saniert

Lampertheim. Im Kanalnetz in der Kernstadt Lampertheim sowie den Stadtteilen Hofheim, Rosengarten, Neuschloß und Hüttenfeld finden ab Montag, 14. Februar, Kanalsanierungsarbeiten in geschlossener Bauweise statt. Die Sanierung im sogenannten Schlauchlinerverfahren einschließlich Robotertechnik, das heißt ohne Straßenaufbruch, erfolgt in Lampertheim in folgenden Straßen: Steinstraße, Poststraße, Zeppelinstraße, Martin-Kärcher-Straße, Schöne Weibergasse, Peterstraße, Sedanstraße, Hospitalstraße und Wilhelmstraße.

In Hofheim wird der Kanal in der Elisabethenstraße, Wilhelm-Leuschner-Straße und der Neugasse, in Rosengarten in der Rheingoldstraße saniert. In Neuschloß steht die Sanierung im Lindenweg und in Hüttenfeld in der Johann-Stelz-Straße sowie im Rosenweg an. Die Sanierungsarbeiten sollen bis Ende Mai abgeschlossen werden. Mit Verkehrsbehinderungen ist zu rechnen. Die Stadtverwaltung bittet hierfür um Verständnis sowie um gegenseitige Rücksichtnahme der Verkehrsteilnehmer. red

