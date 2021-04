Hofheim. Wegen einer Kanalsanierung in der Bahnhofstraße/Lessingstraße in Hofheim wird die Bahnhofstraße im Kreuzungsbereich Lessingstraße ab Montag, 6., bis voraussichtlich Samstag, 10. April, für den gesamten Durchgangsverkehr gesperrt. Die innerörtliche Umleitung führt über die Steffanstraße – Kirchstraße – Backhausstraße – Lindenstraße und in umgekehrter Richtung. In den betroffenen Straßen der Umleitung werden Haltverbotsbuchten eingerichtet.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Umleitung und nicht die Wege durch die engen Seitenstraßen zu nutzen. Die Stadtverwaltung appelliert an alle Verkehrsteilnehmer sowie Anwohner der betroffenen Umleitungsstrecke, die Haltverbotszonen Tag und Nacht einzuhalten. Dies ist für die Einsatzfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr sowie die Mülltransportfahrzeuge erforderlich.

Die überörtliche Umleitung erfolgt über Wehrzollhaus – B 47 Rosengarten – B 44 Bürstadt/Bobstadt und in umgekehrter Richtung.

Haltestellen entfallen

Der Busverkehr verläuft ausschließlich über die B 47. Für die Linie 646 entfallen folgende Haltestellen: Bürstadt: Friedhof, Riedstraße. Bobstadt: Guntherstraße, St. Josef-Straße (Richtung Worms), Friedhofstraße (Richtung Bensheim). Hofheim: Heess, Steffanstraße. Für die Stadtlinie 601 entfallen die Haltestellen Heess und Steffanstraße. Die nächste Zustiegsmöglichkeit befindet sich am Bahnhof Hofheim. Durch den Umweg kann es zu geringfügigen Verzögerungen im Fahrplan kommen.

Der Lieferverkehr verläuft ausschließlich über Bobstadt. Die innerörtliche Umleitungsstrecke ist nicht für den Schwerlastverkehr geeignet, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Mit auswärtigen Lkw-Verkehr wird, trotz des bereits geltenden Durchfahrtsverbot, dennoch gerechnet. red