Kampfkünste verbinden

Lampertheim. Das zehnjährige Jubiläum seiner verbandsfreien Wing- Tsun-Schule in der Richard-Weber-Straße 3 wurde etwas ganz Besonderes, nämlich ein Tag der Kampfkünste. Über 40 Kampfsportler unterschiedlicher Kampfkünste trafen sich, um zu trainieren, zu feiern und sich auszutauschen. Als Austragungsort entschied sich der Lampertheimer Schulleiter der Wing-Tsun-Schule, Michael Keller, für den Vogelpark. Denn diese Location entsprach seinen Vorstellungen, den Tag sportlich zu beginnen und bei einem geselligen Zusammensein ausklingen zu lassen.

Wing Tsun Wing Tsun (WT) ist eine südchinesische Kampfkunst (Kung Fu oder auch Wu Shu) und Selbstverteidigung in konsequentester Form. Aufgrund seiner leicht nachvollziehbaren, praxisnahen Systematik ist WT ideal auch für Kinder und Jugendliche zu erlernen. Durch diese Systematik hat mit Wing Tsun jeder eine Chance, sich gegen einen Gegner zu behaupten. Hinzu kommen die vielen weiteren Aspekte des Wing Tsun wie Gelassenheit, Selbstsicherheit, körperliche Fitness oder Stärkung der Persönlichkeit. roi

„Eingeladen waren alle Spargelstädter kampfsporttreibenden Vereine sowie befreundete Kampfkunstschulen“, erklärte Keller und dass sich schon am Vormittag die aktiven und ehemaligen Mitglieder trafen. Zuerst leitete der Inhaber der Lampertheimer Wing-Tsun-Schule selbst einen Workshop, und später feierten externe Kampfsportler das Zehnjährige mit. Sie kamen aber nicht nur zum Gratulieren, sondern auch, um Kurse zu geben, in denen die Lehrer die jeweilige Kampfkunst vorstellten.

„Somit wurden weitere Workshops unterschiedlicher Kampfsportarten angeboten. Mit den meisten Trainern arbeite ich seit mehreren Jahren zusammen, und zum Jubiläum habe ich mich über die tollen Seminare gefreut“, resümiert der Gastgeber.

Beispielsweise hielten die Großmeister Alexander Knopf und Christian Nau von Necopa Balintawak Arnis einen Workshop über Stockkampf. Später begeisterten auch Alexander Klotz vom 1. Boxclub Punching Lampertheim mit einem Box-Workshop und Christoph Burg von Open Mind Combat mit einem Kurs Selbstverteidigung gegen Messer. „Alle Teilnehmer hatten bei der Kampfkunstveranstaltung die Möglichkeit, über den Tellerrand der eigenen Kampfkunst hinauszuschauen und andere Kampfkünste kennenzulernen“, bekräftigt der Lampertheimer Wing-Tsun-Schulleiter. Überhaupt sei die Spargelstadt eine Hochburg des Kampfsports, denn die Sportler hätten vor Ort reichlich Möglichkeit, eine Kampfkunst zu erlernen. Michael Keller selbst machte seine ersten Erfahrungen in den Kampfkünsten als Kind mit Judo. Er lernte viele Jahre im Budokan Bensheim Shotokan Kenpo Karate unter Sensei Werner Lind. „Während der Zeit besuchte uns auch Sifu Heinrich Pfaff, der mir erste Eindrücke von Wing Tsun vermittelte und mich dafür begeisterte“, erinnert sich Keller.

Bedingt durch berufliche Veränderungen und familiäre Gründe legte er eine Wing-Tsun-Pause ein, aber 2009 startete er einen erneuten Einstieg in die Kampfkunst. „Bei Sifu Benjamin Roth und bei Sifu Roland Schorr mit seinem Ausbilderteam sowie bei Sifu Frank Schultheis erlernte ich unter optimalen Bedingungen das Wing-Tsun-System. Seit 2010 unterstützte ich als Assistent von Benjamin Roth das WT-Kindertraining in Lampertheim. Das habe ich im Herbst 2011 übernommen. Seit 2012 unterrichte ich auch Erwachsene in WT“, schildert der 53-jährige WT-Lehrer.

Er bildet sich stets weiter, er bietet interne und externe Lehrgänge und leitet Projekte sowie Arbeitsgemeinschaften in Schulen, absolviert Weiterbildungen und kooperiert mit Vereinen und Kampfschulen. Ihm selbst habe die Kampfkunst geholfen, seine eigene Persönlichkeit zu entwickeln, Standpunkte fest zu vertreten und dennoch auf neue Sachverhalte gelassen und flexibel zu reagieren und seine Ziele gewaltfrei zu verwirklichen.

Das Team der Lampertheimer WT-Schule lege großen Wert auf eine freundliche und respektvolle Atmosphäre während des Unterrichts, damit die Schüler mit Spaß die Kampfkunst erlernen könnten. Es werden Schnuppertrainings angeboten. „Die ersten Trainingseinheiten sind unverbindlich. Jeder, unabhängig von Alter und Geschlecht, kann Wing Tsun trainieren“, betont Michael Keller. Wing Tsun biete eine einzigartige Lehrmethode. Durch das Trainieren realistischer Anwendungen, Partnerübungen, Bewegungsabläufe und Drills erlangten die Schülerinnen und Schüler Fähigkeiten, die sie und ihre Mitmenschen eines Tages vor einem Schläger oder Betrunkenen schützen könnten.