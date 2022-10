Kämpfer beweisen sich in Muay Thai

Lampertheim. Am vergangenen Samstag war es wieder so weit: Pro Fighting Lampertheim lud zum Nak Muay – 8 Limbs Wettkampf ein. Bereits zum fünften Mal traten die Kämpfer des Vereins auf heimischem Boden gegen ihre Gegner an und bewiesen ihr Können vor allem im Muay Thai, aber auch in den Kategorien K1 und Boxen.

Unter der Organisation von Head Coach Marcello Lombardi und seinem Team ging Moritz Bannes als Erster an den Start. Moritz hat die Anweisungen seines Trainers eins zu eins umgesetzt und ging diesmal unter sicherer Führung mit mehr Ruhe und Gelassenheit in den Ring. Durch die stürmische Kampfweise seines Rivalen ging der Sieg nach Punkten jedoch in die gegnerische Ecke. Moritz Bannes konnte sein kämpferisches Können und sein Wissen bereits bei diesem Kampf erweitern, was er in künftigen Kämpfen auch unter Beweis stellen wird.

Der zweite Teilnehmer in diesem Wettkampf hat gleich in doppelter Hinsicht Mut bewiesen. Der 10-jährige Tymur Yankovskyi kam als Flüchtling aus der Ukraine. Obwohl bereits einige Zeit seit seinem letzten Kampf in seiner Heimat verstrichen war, hat er im Ring sein Können gezeigt. „Tymurs Mutter hatte mir erzählt, dass er in der Ukraine bereits an Wettkämpfen teilgenommen hat. Nachdem ich mich persönlich von seinen Muay Thai Fähigkeiten überzeugen konnte, habe ich ihn am Samstag antreten lassen. Ich wollte ihm dieselbe Chance wie unseren anderen jungen Kämpfern geben“, so der Head Coach. Auch hier ging der Sieg nach Punkten an den Gegner. Tymur wird auch in Zukunft an Trainings und weiteren Kämpfen für den Verein teilnehmen und sein Können somit um einiges erweitern.

Als nächstes war Hanna Zuspann an der Reihe. Sie zeigte eine starke Kampfleistung sowie Durchhaltevermögen und holte sich nach drei Runden ihren wohlverdienten Punktesieg. Hiermit erlangte sie eine Siegesserie von fünf gewonnenen Kämpfen in Folge.

Head Coach zeigt Zuversicht

Kämpferin Nummer vier war Emma Seifried. Ihre Gegnerin lag mit ihrem Gewicht über der Gewichtsklasse der Lampertheimer Kämpferin, worin Marcello Lombardi jedoch keinesfalls ein Hindernis sah. „Ich weiß, was unsere Emma kann, weshalb ich mich ausdrücklich für dieses Match entschieden habe.“ Eine Entscheidung, die ganz offensichtlich richtig war, denn Emma konnte den Sieg trotz des Gewichtsunterschieds nach Punkten – wenn auch nur knapp – für sich entscheiden.

Gegen einen Kämpfer aus Österreich stieg André Beyer in den Ring. Er zeigte eine herausragende Kampftechnik, welche ihn letztlich in der dritten Runde vorzeitig zum wohlverdienten Sieg führte. Gerade in einem internationalen Kampf ist laut Lombardi die Anspannung immens und die Nervosität nicht zu unterschätzen. Ebenso werden die Fähigkeiten der Kämpfer mit einer höheren Punktezahl bewertet, was vor allem für den möglichen Eintritt in den Nationalkader von großer Bedeutung ist.

Als letztes Mitglied von Pro Fighting Lampertheim trat Christoph Werner zu einem Boxkampf an. Für Christoph war es der erste Kampf nach einer längeren verletzungsbedingten Pause. Dieser Boxkampf wurde leider vorzeitig abgebrochen; der Sieg ging damit an seinen Gegner.

Auch Linda Radon und Peter Seifried standen am Samstag als Referees im Ring und unterstützten mit ihrem Einsatz die weiteren Ringrichter, die am Wettkampftag anwesend waren.

In den Abendstunden ging das Kampfevent zu Ende. Von sämtlichen Vereinen und Zuschauern gab es viel Lob. Gerade für die Teilnehmer sind diese verbandsinternen Auswertungen dieser Sichtungskämpfe ein weiterer Schritt für die Aufnahme in den Landeskader. „Von bisher fünf Muay Thai Kampfveranstaltungen hier in Lampertheim war diese eine der schönsten“, findet Head Coach Marcello Lombardi. Weitere Events sind auch für das kommende Jahr bereits in der Planung. red