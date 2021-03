Lampertheim. Wer den frisch renovierten Gemeinschaftsraum des Wassersportvereins (WSV), die „Box 9“, betritt, kommt ins Staunen. Die Wände sind strahlend weiß, der lange Tisch und die Theke im originellen Holzdesign. Außerdem gibt es raffinierte Details zu entdecken. Bis die Box im Bootshaus in ein gemütliches Zimmer verwandelt war, waren umfangreiche Bau- und Modernisierungsarbeiten notwendig. Nun soll der Raum eine vielseitige Verwendung erfahren, erklärt der Erste Vorsitzende Rainer Vetter.

AdUnit urban-intext1

Die Sportler und Vorstandsmitglieder Erik Messirek und Lukas Heilmann, die zugleich engagierte Handwerker sind, haben eine Menge Zeit, Kraft und Können investiert und die „Box 9“ renoviert und gestaltet. „Schade, dass es aufgrund der Corona-Krise kein Generationenprojekt werden konnte“, bedauert Messirek. Der Vorsitzende ist jedoch begeistert und sagt: „Dieser Raum dient bei Veranstaltungen im Freien als Küche und zur Ausgabe von Speisen und Getränken, bei Lehrgängen als Aufenthaltsraum und Speisesaal sowie für kleine Versammlungen der einzelnen Abteilungen.“

Neues Mobiliar und eine neue Spülmaschine wurden angeschafft, außerdem eine schallgedämpfte Lüftung eingebaut. Obendrein wurde die gesamte Elektrik mit Leitungen und Lampen erneuert und ein größerer Heizkörper installiert. „Coronabedingt gehen die Arbeiten in Eigenregie etwas langsamer, aber es geht voran. Die Kosten werden sich im mittleren vierstelligen Bereich bewegen“, erklärt Vetter im Gespräch mit dieser Redaktion.

Zuvor hatten Heilmann und Messirek schon die Beregnungsanlage auf dem Vereinsgelände installiert. Außerdem wurden zwei Duschräume saniert, demnächst steht die dritte Dusche an. „Anträge auf Zuschüsse haben wir bei der Stadt Lampertheim und dem Land Hessen gestellt und hoffen, nach den Zusagen in der zweiten Jahreshälfte loslegen zu können“, erklärt Vetter.

AdUnit urban-intext2

Die Trainingswinterpause ist bereits beendet, erste Wassersportler sind schon wieder auf dem Altrhein unterwegs. Der WSV Lampertheim ist ein Landesleistungszentrum zur Talentförderung. „Nach den Vorgaben der Hessischen Landesregierung und auch des Bundes dürfen Kaderathleten trainieren. Das heißt für den WSV: Elf D-Kaderathleten, zwei Förderkader Hessen und ein Bundeskaderathlet dürfen aktiv sein. Auch zwei Sportler ohne Kaderstatus dürfen zusammen trainieren“, erklärt der Sport- und Pressewart Dieter Brechenser. Und fügt hinzu: „Auch unsere schulischen Gruppen, die Talentaufbaugruppen und Talentfördergruppen dürfen das Training wieder aufnehmen. Selbstverständlich nur coronakonform unter Einhaltung des Hygienekonzeptes.“

Training in Schichten

Das Training finde fast ausschließlich im Freien und in kleinen Gruppen statt. Alle Maßnahmen, die zur Verringerung des Ansteckungsrisikos dienen, bedeuten für den Verein einen enormen zusätzlichen Aufwand. „Wir haben uns zum Training in mehrere Räume aufgeteilt und trainieren in Schichten, damit möglichst wenige Sportler zusammentreffen. Die Gruppen werden nicht gemischt. Mit diesen Regelungen sind wir bisher gut durch die Pandemie gekommen“, bekräftigt Brechenser. Er betont: „Die Erfolge des Wassersportvereins sind kein Zufall, sondern das Produkt harter Arbeit und bestätigen, dass das Trainingskonzept aufgeht.“ Als Ergebnisse kann der WSV Weltmeistertitel, Olympiasieg, Juniorenweltmeistertitel und viele Mitglieder in der Nationalmannschaft vorweisen.

AdUnit urban-intext3

Die Nachwuchsarbeit wird beim WSV groß geschrieben. Um Nachwuchs bemüht sich der Verein mit zahlreichen Projekten. Es gibt zwei Talentaufbaugruppen an den Grundschulen und eine Talentfördergruppe am Lessing-Gymnasium Lampertheim. „Ein weiterer wichtiger Baustein ist die Kanuakademie. In dem Teilzeitinternat werden Kinder von der Schule abgeholt, verpflegt, machen ihre Hausaufgaben und haben viel Zeit, sich zu bewegen“, sagt Brechenser und teilt mit, dass der Verein in diesem Jahr Boote im Wert von mehr als 30 000 Euro anschaffen will.