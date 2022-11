Kabarett und Ausstellung

Lampertheim. Unter dem Titel „Raumimpulse“ stellt Heike Mücke Kunsthandwerk im Lampertheimer London Pub, Ernst-Ludwig-Straße 21, aus. Die Schau ist am Samstag, 26. November, von 17 bis 21 Uhr, und am Sonntag, 27. November, von 16 bis 21 Uhr zu sehen. Eine Vernissage gibt es am Mittwoch, 23. November, um 19 Uhr. Am Sonntag sorgt ab 17 Uhr Matthias Karb für den musikalischen Rahmen.

Außerdem gibt es im Dezember wieder Kabarett im London Pub. Am Samstag, 10. Dezember, 20 Uhr, lädt Matthias Reuter zum „Spottwichteln“. So lautet der Titel seines weihnachtlichen Musikkabaretts samt Jahresrückblick. Stefan Reusch kommt auch wieder mit seinem Blick auf das endende Jahr: „Reusch rettet 2022“ heißt es am Freitag, 16., und Samstag, 17. Dezember, jeweils um 20 Uhr. red

Info: Mehr Infos: www.londonpub-lampertheim.de