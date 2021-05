Junia-Gottesdienst im Pfarrgarten

Lampertheim. Die Katholische Frauengemeinschaft Lampertheim (kfd) lädt am Sonntag, 16. Mai, zum Junia-Gottesdienst um 17 Uhr in den Pfarrgarten St. Andreas ein. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Kirche statt. Teilnehmer müssen sich vorher anmelden.

Wer war Junia? Eine Frau der ersten Stunde, die gemeinsam mit ihrem Mann Andronikus zu den ersten Christinnen und Christen gehörte, die wegen ihres Glaubens verfolgt wurden und gemeinsam mit Paulus im Gefängnis saßen. Junia wird von Paulus im letzten Kapitel des Römerbriefs genannt: „Andronikus und Junia ragen heraus unter den Aposteln.“ Theologen des Mittelalters haben aus dem Namen Junia den Männernamen Junias gemacht, da man sich eine Frau als Apostelin nicht vorstellen konnte. Heute ist Junia rehabilitiert. In der neuen Einheitsübersetzung steht wieder ihr richtiger Name Junia.

Anmeldung im Pfarrbüro St. Andreas (Telefon: 06206/94 62 50) bis Freitag, 14. Mai, 11 Uhr. Der Gottesdienst steht auch online auf der Homepage der Pfarrei. Außerdem ist er auf der Youtube-Plattform unter „Katholische Kirche Lampertheim“ zu finden. red