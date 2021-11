Junge Union Ried stellt sich neu auf

Lampertheim/Bürstadt/Biblis. Während die Bundes-CDU noch über einen Fahrplan für die Neuaufstellung der Partei und einen etwaigen Generationswechsel diskutiert, hat ihn die Junge Union (JU) Ried bereits vollzogen. Am Samstag wählten die Mitglieder auf der Jahreshauptversammlung im Hofheimer Bürgerhaus ihren neuen Vorstand.

Nach sechs Jahren an der Spitze der Jungen Union Ried kandidierte Björn Hedderich nicht mehr für den Vorsitz. „Nach all den Jahren kann ich den Vorsitz heute guten Gewissens weitergeben“, erklärte der bisherige Vorsitzende. Neben seinen Aufgaben als stellvertretender Vorsitzender der CDU Lampertheim und Mitglied der Stadtverordnetenversammlung bleibt nicht mehr viel freie Zeit, um auch noch seinen Aufgaben als JU-Vorsitzender in vollem Umfang gerecht zu werden, erklärte Hedderich seinen Rückzug. Sowohl der Hofheimer Ortsvorsteher und Fraktionsvorsitzende der CDU Lampertheim, Alexander Scholl, als auch der Bibliser CDU-Vorsitzende Konstantin Großmann würdigten die Arbeit der JU Ried unter Hedderichs Vorsitz in ihren Grußworten.

Zum neuen Vorsitzenden wurde der bisherige stellvertretende Vorsitzende Patrick Rupp gewählt. In seiner Abschlussrede hob der neue Vorsitzende noch einmal die Leistung seines Vorgängers hervor: „Allein mit dem Beachvolleyball-Turnier und der Ostereiersuche hast du zwei Veranstaltungen eingeführt, die aus dem Kalender der JU nicht mehr wegzudenken sind. Auch die meisten Mitglieder des neuen Vorstands kamen durch dich in diese Position. Du hast die heutige JU maßgeblich geprägt, und darauf kannst du wirklich stolz sein.“

Ergänzt wird das neue Vorstandsteam von den beiden Stellvertretern Leonie Süss (Lampertheim) und Pierre-Olivier Denise (Biblis). Der bisherige Schatzmeister Lars Ruck (Lampertheim) und die bisherige Mitgliederbeauftragte Mirjam Sonnenberg (Bürstadt) wurden in ihren Ämtern bestätigt. Als neues Gesicht wird Mika Willwohl aus Bürstadt dem Vorstand als Schriftführer angehören. red

