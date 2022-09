Junge Stimmen für die Stadt

Lampertheim. Die Lampertheimer Jugend wählt eine neue Vertretung. Noch bis 17 Uhr am Mittwoch, 21. September, haben die Wahllokale in der Alfred-Delp-Schule, im Dorfgemeinschaftshaus Rosengarten, im Bürgersaal Neuschloss sowie in den Bürgerhäusern Hofheim und Hüttenfeld geöffnet.

Amelie Schuster hat ihren Stimmzettel bereits abgegeben: „Der Jugendbeirat darf Lampertheim mitgestalten“, stellt das zwölf Jahre alte Mädchen klar. Es sei wichtig, dass die Ziele von jungen Menschen weiterverfolgt würden. Ihre vier Freundinnen, die zur Wahl an die Alfred-Delp-Schule gekommen sind, kennen zwei der 17 Kandidaten persönlich: Miriam Schmitt und Henrik Beth sind Klassenkameraden. Weil die beiden Zwölfjährigen sich in der Klasse „für ihre Ziele einsetzen“, ist die Teilnahme an der Jugendbeiratswahl für die Mädchen Ehrensache.

Amelie Schuster gibt ihren Stimmzettel ab, links: Jennifer Fröhlich. © Timmermann

Was den Nachwuchs in der Stadt bewegt, erklärt indes Jennifer Fröhlich vom Fachdienst Bildung und Kultur: „Sicherheit, Umweltschutz und ein Skaterpark sind die drängenden Themen“, weiß die städtische Mitarbeiterin. Insbesondere Angsträume machten den Jugendlichen zu schaffen. Stark ausgeprägt sei das Unsicherheitsgefühl an der Unterführung zum Bahnhof. Deswegen wurde unter Mitwirkung des Jugendbeirats ein „Heimwegtelefon“ installiert – ein Projekt, das in ganz Deutschland Verbreitung findet. Freiwillige besprühten dazu alte Fahrräder und platzierten Tafeln mit einer Telefonnummer. Wer anruft, fühlt sich während des Nachhausewegs weniger allein, so die Idee.

Dass Jugendliche mit ihren Anliegen Gehör finden, hat in Lampertheim Tradition – spätestens seit 2014. Damals entwickelte eine Gruppe von Heranwachsenden das Konzept einer eigenen Vertretung, die in der Kommunalpolitik ihre Sichtweise einbringt. Maximal 15 Mitglieder zählt der Jugendbeirat, das zulässige Alter beträgt elf bis 19. Angehört wird das Gremium von der Stadtverordnetenversammlung, den Ortsbeiräten, dem Magistrat und den Ausschüssen immer dann, wenn es um Angelegenheiten mit Bezug zu Kindern und Jugendlichen geht. Der Jugendbeirat gibt eine schriftliche Stellungnahme ab oder äußert sich direkt in den Sitzungen. Vorschläge und formale Anträge kann er beim Magistrat förmlich einreichen, auch über die Stadtverordnetenversammlung werden die Vorschläge weiterverfolgt.

Kummerkasten im Stadtpark

Ein Beispiel für die gelungene Zusammenarbeit von Nachwuchs und Lokalpolitik ist die Entwicklung Lampertheims zur „Kinderfreundlichen Kommune“. Für die gemeinsame Initiative von UNICEF und deutschem Kinderhilfswerk wurden in einem Aktionsplan Ende 2020 verbindliche Ziele formuliert. Sichtbar sind Kinderrechte etwa im Stadtpark, wo Kinder und Jugendliche den neu errichteten „Kummerkasten“ mit ihren Wünschen und Besorgnissen „füttern“. Auch eigene Initiativen stößt der Jugendbeirat an: Im Rahmen der Interkulturelle Woche heißt es am 1. Oktober von 10.30 Uhr bis 15 Uhr „Run against Racism“. Mit der Aktion soll die Ungleichbehandlung geflüchteter Menschen ins Bewusstsein rücken.

Den Vorsitz im aktuellen Jugendbeirat führt Arne Jaedke (18), der altersbedingt nicht wieder antritt. Auch seine Stellvertreterinnen Helen Sophie Diehlmann und Melina Kugler, Gründungsmitglied der ersten Stunde, stehen nicht auf der Kandidatenliste.

Dass die 2070 Wahlberechtigten in Lampertheim überhaupt eine Wahl zu treffen haben, war nicht immer so. 2018 und 2020 kam die Zahl von 15 Kandidaten nicht zustande, so dass die Mitglieder nicht gewählt, sondern ernannt wurden. Trotz des lobenswerten Engagements vieler junger Menschen in ihrer Stadt hegt Jennifer Fröhlich einen Wunsch: „Die Wahlbeteiligung ist durchaus noch ausbaufähig!“