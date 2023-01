Junge Schützen erfolgreich

Hüttenfeld. Erstmals fanden Bezirksmeisterschaften des Schützenbezirkes Starkenburg auf dem Schießstand der Sportgemeinde Hüttenfeld im Sportpark „Am Hegwald“ statt. Aufgrund des überraschenden Wintereinbruchs gestaltete sich die Zeitplanung etwas anders als vorgesehen, war Hüttenfeld doch durch die wegen Schneebruchs gesperrten Landstraßen von Viernheim und Lampertheim aus nicht erreichbar. Das bescherte den Aktiven aus den beiden Nachbarorten eine besonders aufwendige Anreise mit großen Umwegen. Umso beachtlicher war es daher, dass gerade die Schützen aus Rai-Breitenbach, das am weitesten entfernt und dicht an der bayrischen Grenze liegt, pünktlich auf dem Schießstand eintrafen.

Insgesamt waren 41 Jugendliche im Alter von zehn bis 20 Jahren zur diesjährigen Bezirksmeisterschaft gemeldet. Davon stellten der SV Siedelsbrunn und die Sportschützenabteilung der SG Hüttenfeld jeweils acht Schützen, gefolgt von Lampertheim mit sieben Startern.

Spannende Wettkämpfe

Planmäßig um 10 Uhr begann der erste Durchgang, in dem ausschließlich Schüler von 10 bis 14 Jahren zu ihrem Wettkampf starteten. Auch im folgenden Durchgang konnten durch Vorziehen einzelner Starter alle Stände belegt werden, so dass anschließend alle Schüler geschossen hatten und die Siegerehrung stattfinden konnte. Bezirksjugendleiter Uwe Krätschmer rief zur Ehrung zunächst die Hüttenfelderin Nele Mayer auf, die er als jüngste Teilnehmerin für Platz drei in der Schülerinnenklasse mit 167,8 Ringen ehrte.

Einen spannenden Kampf um den Titel lieferten sich die beiden Schülerinnen des SV Hubertus Trösel. Annie Schweikert kam mit 180,8 Ringen am Ende zu Silber und Lilli Vögele wurde mit 181,1 Ringen Bezirksmeisterin. Ana und Viktorija Behrendt, die beide erst seit zwei Monaten schießen, sicherten sich die Plätze fünf und sechs. Zusammen mit Nele Mayer konnten sie aber stolz auf den Mannschaftsmeistertitel sein, den sie mit 472,8 Ringen deutlich vor der zweit- und drittplatzierten Mannschaft (416,4 Ringe bzw. 352,2 Ringe) errangen.

Nachdem alle Starter der Jugendklasse geschossen hatten, rief Uwe Krätschmer Timea Schneider von der SG Hüttenfeld als Drittplatzierte in der Jugendklasse weiblich zur Ehrung auf. Sie hatte ihren Wettkampf mit 371,9 Ringen beendet. Auf Platz zwei kam Melanie Rein vom SV 1923 Hubertus Lampertheim mit 377 Ringen, und Rang eins ging an Lilli Krätschmer von der SG Hüttenfeld mit 381,5 Ringen. Lyon Mayer kam mit 347,1 Ringen bei der männlichen Jugend auf Platz zwei und wurde mit der Silbernadel geehrt. Zusammen mit den beiden Mädchen reichte das dann in der Mannschaftswertung mit 1100,5 Ringen für Rang eins. Geehrt wurde auch Karolis Salna, der ebenfalls erst seit kurzem den Schießsport betreibt. Als einziger Luftpistolenschütze in der männlichen Jugendklasse wurde er für 268 geschossene Ringe als Bezirksmeister geehrt.

Nach zwei weiteren Durchgängen hatten dann auch die Juniorinnen und Junioren ihren Wettkampf beendet. Bei den Juniorinnen II, das ist die Gruppe der 17- und 18-Jährigen, kam Trinity Eckhardt von der SG Hüttenfeld mit 375,6 Ringen vor Hanna Rapp aus Lorsch mit 365,6 Ringen auf Platz zwei. Tabea Schmenger aus Lampertheim erzielte mit 399,4 Ringen das beste Ergebnis des Tages und wurde damit Bezirksmeisterin in dieser Klasse. Bei den Junioren II beherrschte Lampertheim das Starterfeld. Quentin Heumüller wurde für 288,2 Ringe als Dritter vor Julius Oeß vom TSV Sensbachtal mit 380,3 Ringen geehrt. Als Bezirksmeister wurde Philip Kissel aus Lampertheim mit 388,2 geschossenen Ringen mit Urkunde und Nadel ausgezeichnet. Auch bei den Junioren I ging der Bezirksmeistertitel nach Lampertheim. Aris Poubouridis sicherte sich mit 370,0 Ringen Platz eins.

Am Freitag, 27. Januar, beginnt die Bergsträßer Frühjahrsrunde für die Luftdruckschützen. An dieser Freundschaftsrunde, die der Leiter der Hüttenfelder Schützenabteilung Helmut Günther in Zusammenarbeit mit befreundeten Vereinen bereits zum 20. Mal organisiert, nehmen nach bisherigen Anmeldungen der SV Hassia Fürth, der SV 1923 Hubertus Lampertheim, der SV Rittenweier, der SV Hubertus Trösel und die Sportschützenabteilung der SG Hüttenfeld teil. Neben dem Schießsport steht hier die Geselligkeit im Vordergrund. Gastgeber für den ersten Wettkampf ist der SV Hassia Fürth.