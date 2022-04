Junge Schützen besonders treffsicher

Hüttenfeld. Bei den Bezirksmeisterschaften im Schützenbezirk Starkenburg, der aus dem Odenwaldkreis und dem Kreis Bergstraße besteht, konnten Hüttenfelds Nachwuchsschützen auf dem Schießstand in Trösel überdurchschnittlich viele Titelgewinne verzeichnen. Allen voran war es Timon Schneider, der sich in der Schülerklasse mit dem Titel des Bezirksmeisters in der Disziplin Luftpistole schmücken konnte. Mit dem Luftgewehr wurde er Vizemeister und zusammen mit Zoe Rendl und Lyon Mayer, der sich zudem den Einzeltitel in der Schülerklasse sicherte, dann auch noch Mannschaftsmeister.

Gelungene Premiere

Zoe Rendl wurde in der Einzelwertung der Schülerinnenklasse außerdem als Bezirksmeisterin ausgezeichnet. Für alle drei Schüler war es die Premierenteilnahme an einem offiziellen Wettkampf, was sich sicher auf die Ergebnisse auswirkte. Mit deutlich mehr Wettkampferfahrung trat Schülerin Timea Schneider in der Jugendklasse weiblich mit dem Luftgewehr an und erreichte dort den zweiten Platz. Für Trinity Eckhardt reicht es in der Juniorinnenklasse 2 für den dritten Platz. Alles in allem war es für die Hüttenfelder Nachwuchsschützen ein sehr erfolgreicher Tag.

Die Luftpistolenschützen der SG Hüttenfeld mussten zu ihren Bezirksmeisterschaften zum SV Rai-Breitenbach – fast eineinhalb Stunden Fahrzeit von Hüttenfeld entfernt. Aber die Fahrt zahlte sich aus: Daniel Wallisch konnte sich in der stark besetzten Klasse Herren 1, die das Lebensalter von 21 bis 40 Jahren beinhaltet, am Ende den dritten Platz sichern. Freddy Ehret und Willy Baumann landeten in der Klasse Herren 3 im Mittelfeld, während Helmut Günther in der Klasse Herren 4, der Klasse Ü 60, am Ende als Bezirksmeister vom Stand gehen konnte. Mit der Mannschaft bestehend aus Willy Baumann, Freddy Ehret und Helmut Günther landeten die Hüttenfelder auf Platz drei.

Einen Tag später wurden dann ebenfalls in Rai-Breitenbach die Bezirksmeisterschaften der Luftgewehrschützen ausgetragen. Hier war es Katharina Wallisch, die in der Damenklasse 1, auch bei den Damen ist das die stärkste Altersklasse von 21 bis 40 Jahren, trotz ernstzunehmender Konkurrenz einen ungefährdeten Sieg und damit den Titel der Bezirksmeisterin mit auf die Heimreise nehmen konnte. Cornelius Schürer hatte nicht seinen besten Tag und kam bei den Herren 3 nur ins Mittelfeld. Helmut Günther schaffte es in der Klasse Herren IV auch nur auf den undankbaren vierten Platz.

„Insgesamt sind wir mit unserer Leistung bei den Bezirksmeisterschaften sehr zufrieden. Besonders stolz sind wir auf unsere Jugendschützen, denen wir die meisten Platzierungen zu verdanken haben“, resümiert Abteilungsleiter Helmut Günther. Für die SGH schafften es zwölf Starter, 15 Medaillenränge in der Einzel- und der Mannschaftswertung zu belegen.

Beim Maifest der SG Hüttenfeld am Sonntag bietet die Sportschützenabteilung zusammen mit der Tischtennisabteilung von 13 bis 15 Uhr ein Spielefest für Kinder und Jugendliche an, bei dem es vorrangig um Bewegung geht. Nach der positiven Resonanz auf die Veranstaltung im vergangenen Oktober sollen auch jetzt wieder Kinder und Jugendliche animiert werden, sich zu bewegen. Die Teilnahme ist kostenlos und auf alle Teilnehmer wartet ein Geschenk. gün

