Junge Bands begeistern das Publikum im Schwanensaal

Lampertheim. Das Projekt „Popakademie goes LA“ im Lampertheimer Schwanensaal ist in die nächste Runde gegangen. Nachdem das Auftaktkonzert im November vergangenen Jahres schon für eine tolle Atmosphäre sorgen konnte, wussten die Popakademie Baden-Württemberg und cultur communal der Stadt Lampertheim auch diesmal wieder zu begeistern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Rolf Hecher, Fachbereichsleiter der Stadt Lampertheim, zeigte sich zu Beginn der Veranstaltung sichtlich glücklich über den großen Andrang im Schwanensaal. „Vielen Dank, vor allem auch an die jungen Leute, dass ihr heute gekommen seid.“ Für das Konzert konnten neben den Künstlerinnen Lori und Nikra auch wieder lokale Gäste gewonnen werden, die musikalisch zu überzeugen wussten.

Für einen gelungenen Auftakt sorgte die Band „TwoLaut“ der beiden Schwestern Nina und Lisa Laut, begleitet von Gregor Hoehling an der Cajon. Aufgrund einer Corona-Erkrankung ihrer Schwester musste Nina allein auftreten, was der Stimmung allerdings keinen Abbruch tat.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Songs auf Japanisch

„Das Leben legt einem manchmal Steine in den Weg, aber davon darf man sich nicht unterkriegen lassen. Die Parts meiner Schwester haben wir durch Aufnahmen ausgeglichen, so dass es fast so ist, als wäre sie hier bei uns“, erklärt Nina den gespannten Zuschauern. Mit emotionalen Songs, sogar auf Japanisch und Chinesisch, sorgte die junge Studentin für einen gelungenen Einstieg in den Abend.

Zusätzlich zu den geplanten Auftritten wurden auch zwei selbst geschriebene Songs von jungen Lampertheimerinnen und Lampertheimern präsentiert, die im Rahmen eines Songwriter-Workshops an der Popakademie entwickelt wurden.

Danach eroberte die Künstlerin Lori die Bühne. Mit autobiografischen Texten zu Themen wie Persönlichkeitsentwicklung, Empowerment und Feminismus wurden die Zuschauer im Schwanensaal mitgerissen. „Ich freue mich unfassbar, hier zu sein“, zeigte sich Lori begeistert von der tollen Resonanz. Mit kreativen Beats und Texten, die zum Mitsingen anregen, setzt sich Lori für mehr Sichtbarkeit von Frauen in der Musikbranche ein und konnte für eine ausgelassene Stimmung sorgen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Raue Töne und kreative Texte

Den Abschluss einer rundum gelungenen Veranstaltung bildete Nikra mit ihrer Band. Hier wurde noch einmal eine andere Facette der Musik geboten. Mit rauen Tönen und kreativen Texten gewährte die junge Künstlerin Einblick in ihre Gefühle und Gedanken. „Es ist ein großes Geschenk, das hier machen zu dürfen und auch diese Resonanz zu bekommen“, so Nikra.

Marius Schmidt, Erster Stadtrat der Stadt Lampertheim, freut sich ebenfalls über den erneut gelungenen Abend. „Auch der zweite Abend hier mit der Popakademie war ein großer Erfolg, das freut uns sehr. Musik kann unheimlich viele Emotionen auslösen. Das haben wir heute wieder gesehen.“

Die Popakademie und cultur communal schaffen mit der Konzertreihe „Popakademie goes LA“ ein völlig neues Kulturangebot. Auch 2022 sind weitere Konzertabende geplant, und es werden zusätzlich mehrere spezielle Bildungsangebote für junge Musikinteressierte gemacht.