Jugendtreff ist ein Thema

Lampertheim. Eine interessante Tagesordnung erwartet die Mitglieder des Sozial-, Bildungs- und Kulturausschusses bei ihrer nächsten öffentlichen Sitzung am Donnerstag, 23. September, ab 19 Uhr in der Hans-Pfeiffer-Halle. Zu Beginn der Sitzung soll es um den potenziellen Standort für einen Jugendtreff gehen, über den schon mehrmals gesprochen wurde.

Anschließend gibt es einen Sachstand zum Forschernetzwerk Lampertheim und danach steht der Aufbau eines Netzwerks für Natur- und Umweltbildung an Kitas und Schulen als eine Weiterentwicklung des Forschernetzwerks auf der Tagesordnung.

Da im kommenden Schuljahr 2022/23 an den Lampertheimer Grundschulen weitere Betreuungsplätze geschaffen werden und im kommunalen Kinderhort in der Saarstraße die Anmeldezahlen aufgrund der Verlagerung der Betreuung an die Schulen rückläufig sind, plant die Stadtverwaltung, den Hortbetrieb auslaufen zu lassen und in dem Gebäude eine Kinderkrippe einzurichten, die organisatorisch an die benachbarte Kita Saarstraße angebunden werden könnte.

Wie sich der Bedarf an Betreuungsplätzen für Klein- und Vorschulkinder entwickelt, stellt die Stadtverwaltung jährlich in ihrem Kindertagesstättenbedarf dar. Seine wichtigsten Inhalte werden den Ausschussmitgliedern in der Sitzung am nächsten Donnerstag vorgestellt. Auch das geplante Handbuch zur Bürgerbeteiligung steht auf der Tagesordnung. swa

