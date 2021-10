Jugendspielgemeinschaft auf Erfolgskurs

Lampertheim. Im Kreisklassenderby gegen den FV Hofheim behielt die C1-Jugend der Jugendspielgemeinschaft Lampertheim/Hüttenfeld mit 2:0 die Oberhand. „Nach unserer 1:0-Führung drängte der FV Hofheim zwar vehement auf den Ausgleich, doch nach dem 2:0 erlahmte der Widerstand“, sah JSG-Trainer Frank Bauer einen letztlich verdienten Heimsieg seiner Mannschaft.

In der mit vielen Zuschauern besuchten Begegnung erwischten die Hausherren den besseren Start. In der zweiten Minute glückte Luka Damien Miric im Nachschuss das 1:0. Gerade zu Beginn der zweiten Halbzeit musste die Lampertheimer Abwehr Schwerstarbeit verrichten. Die Gäste aus Hofheim spielten pausenlos auf das Tor der JSG. Dabei zeichnete sich Torwart Nico Schmitt mehrmals aus. In der 68. Minute glückte den Lampertheimern die Vorentscheidung, als Danil Lobanov nach Doppelpass mit Julian Kurpiers zum 2:0-Endstand traf.

Die D 2-Jugend der JSG Lampertheim/Hüttenfeld gewann ihr Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft des Olympia Lorsch mit 3:1-Toren. Die Lampertheimer fanden gut ins Spiel, während die Lorscher versuchten, durch lange Bälle ihre schnellen Stürmer einzusetzen, was sich in der 17. Minute auszahlte. Die Lampertheimer blieben aber nach dem 0:1-Rückstand ruhig. Gute Passkombinationen und schnell gespielte Pässe über Außen brachten die Gäste weiter vors Tor. Nur sechs Minuten nach dem Führungstreffer glich Enes Bascoban nach einer präzisen Vorlage von Tim Holz zum 1:1 aus.

Drei Minuten nach Wiederanpfiff das gleiche Bild, Tim Holz legte für Bascoban aus, der zum 1:2 traf. Der eingewechselte Shuraim Nur setzte im Sturm Akzente und erarbeitete sich einige Torchancen. Nicht zuletzt konnte er aber auch als Vorbereiter für das 1:3 sorgen, was sich Enes Bascoban nicht nehmen lies und so seinen dritten Treffer in diesem Spiel schoss. Die Trainer Rainer Foß und Guido Zeymer waren zufrieden mit ihrer Mannschaft und dem Endergebnis.

Zwei Mannschaften des F-Jugendjahrgangs des TV Lampertheim beteiligten sich am Spielfest in Lorsch. Die erste Mannschaft betreute Maximillian Miller. Vier Siegen standen zwei Niederlagen und eine Punkteteilung entgegen. Die Torbilanz von 12:4 fiel positiv aus. Timo Schröder coachte das zweite TVL-Team. Zwei Niederlagen zu Beginn folgten zwei Erfolgserlebnisse. Die verbesserte Stimmungslage erhielt durch eine weitere knappe Niederlage einen kurzzeitigen Dämpfer, doch ein Sieg zum Ende des Spielfestes sorgte für eine ausgeglichene Punktebilanz. fh