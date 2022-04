Jugendspieler scheitern trotz guter Ergebnisse knapp

Hüttenfeld. Die Nachwuchsspieler der Tischtennisabteilung der SG Hüttenfeld (SGH) sind in Mörlenbach bei den Kreisranglisten angetreten. Das waren zwei lange, anstrengende Tischtennistage für die jungen Sportlerinnen und Sportlern. Samstags fanden für alle männlichen Altersklassen die Vorrundenspiele statt. Die Mädchen traten direkt zu den Endranglisten am Sonntag an den Tisch.

Bei den Jungen 18 qualifizierten sich Leon Melzer und Erdem Kuzu für die Endranglisten. Ihnen taten es bei den Jungen 13 Luca Gerhardt und Ben Schifferdecker gleich. Matti Schietzold, der ebenfalls teilnehmen sollte, fiel Corona-bedingt aus.

Am Folgetag bei den Endranglisten mussten sich die Jungen 13 letztlich mit Platz sieben (Luca) und Platz acht (Ben) zufriedengeben. Allerdings konnten die beiden in spannenden und hart umkämpften Spielen wertvolle Wettkampferfahrung sammeln. Knapp an einer Qualifikation für die Bezirksranglisten scheiterten auch die Jugendspieler der SGH. Leon Melzer (J18) verpasste mit Rang sechs in seiner Altersklasse die Qualifikation für den Bezirk um einen Platz, ebenso wie Pia Hördt (W18) mit einem gut gespielten, aber undankbaren Platz vier. Erdem Kuzu (auch J18) erreichte Rang acht.

Einzig die Mädchen 11 konnten sich in ihren Altersklassen durchsetzen. So konnten sich Lana Wegner und Emily Müller die Plätze zwei und drei und damit gleichzeitig die Qualifikation für die Bezirksranglistenturniere Mitte Mai in Rimbach sichern.

Zoe Metzner erspielte sich Platz vier, Zuzanna Gusteinis Platz sieben. Bei den M13 war Aylin Vural vertreten und erlangte Platz sieben. gün