Jugendschützen feiern mit gemischten Gefühlen

Hüttenfeld. Zu einem kleinen gemeinsamen Jahresabschluss trafen sich die Jugendschützen der SG Hüttenfeld im Vereinsheim im Sportpark „Am Hegwald“. Nachdem im vergangenen Jahr die Weihnachtsfeier coronabedingt ausfallen musste, freuten sich alle, dass in diesem Jahr zumindest wieder eine kleine Feier unter Einhaltung der 2G-Regeln stattfinden konnte.

Bei warmen Getränken, Kuchen und selbst gemachten Weihnachtsplätzchen zeigte Abteilungsleiter Helmut Günther den Jugendlichen und ihren Familien eine Bildershow mit Rückblicken aus den vergangenen zwei Jahren. Neben guten Erinnerungen wurde dabei aber auch deutlich, worauf man in diesen knapp zwei Jahren hatte verzichten müssen: Es gab keine gemeinsamen Wettkämpfe mit Gleichaltrigen in Präsenz, wie es sonst im Rahmen der Ranglistenwettkämpfe auf Bezirksebene üblich war. Es gab auch keine Möglichkeit, fremde Schießstände kennenzulernen und so die Wettkampferfahrung zu schulen. Für eine gewisse Zeit fand sogar das Training nur einzeln statt. Doch obwohl es natürlich in Gemeinschaft immer mehr Spaß macht, konnten die Jugendlichen zumindest insoweit von dem Einzeltraining profitieren, als dass die Trainingseinheiten deutlich intensiver waren. Trainer Helmut Günther konnte sich so jeweils um eine Person kümmern. Er bemerkte daher bei allen Nachwuchsschützen eine deutliche Leistungssteigerung.

Training zahlt sich aus

Der größte Erfolg dieses Trainings war die Teilnahme von Timea Schneider an den Deutschen Meisterschaften auf der Olympiaschießanlage in München, wo sie einen Platz im mittleren Drittel belegte. Außerdem hatte die Schülerin den Hessischen Schützenverband auf sich aufmerksam gemacht und war zum Sichtungsschießen um einen Platz im Hessenkader ins Landesleistungszentrum nach Frankfurt eingeladen worden. Letztlich ist sie daran gescheitert, dass in Hüttenfeld nur mit Luftdruckwaffen geschossen wird und für den Kader „Allround“-Schützen gesucht werden, die mehrere Disziplinen beherrschen.

Nach dem Rückblick überreichte Günther den Jugendlichen eine Geschenketüte, die neben Nüssen, Orangen und Äpfeln auch Süßigkeiten und zum Schießsport nützliche Utensilien enthielt. Zudem gab es zu jeder Tüte einige Fotos aus den vergangenen zwei Jahren und für jeden ein besticktes Poloshirt, das alle direkt anprobieren. Die Jugendlichen hoffen sehr darauf, dass im nächsten Jahr wieder gemeinsame überregionale Wettkämpfe stattfinden können, bei denen sie dann gemeinsam mit den neuen T-Shirts auftreten und das Team der SG Hüttenfeld repräsentieren können.

Neben dem gemütlichen Teil der Veranstaltung bestand die Möglichkeit, zu schießen. Dafür wurde die in diesem Jahr neu beschaffte Lichtschießanlage in Betrieb genommen. Mit sichtlichem Spaß griffen die Jugendlichen gerne zum Lichtgewehr, bevor die Veranstaltung am späten Nachmittag zu Ende ging. gün