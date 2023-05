Jugendlicher in U-Haft

Lampertheim. Nachdem ein Jugendlicher bereits in der Nacht zum Samstag nach 17 Autoaufbrüchen von der Polizei festgenommen wurde, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen aber zunächst wieder frei kam (wir haben berichtet), wird der 16-Jährige nun verdächtigt, in der Nacht zum Donnerstag erneut weitere, gleich gelagerte Taten begangen zu haben. Das hat die Polizei jetzt berichtet.

Auf frischer Tat ertappt

Nach derzeitigem Ermittlungsstand werden ihm nun mindestens drei Autoaufbrüche auf einem Parkplatz in der Schwalbenstraße zur Last gelegt. Der junge Mann wurde hierbei auf frischer Tat ertappt und nach einem entsprechenden Zeugenhinweis wieder von der Polizei festgenommen. Dabei leistete der Jugendliche erheblichen Widerstand.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde der 16-Jährige am Donnerstag beim Amtsgericht in Bensheim vorgeführt. Anschließend wurde ein Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erlassen und der Jugendliche in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 35) dauern an. Zudem prüfen die Beamten, ob der 16-Jährige noch für weitere gleich gelagerte Taten in Betracht kommt. kur/pol