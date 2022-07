Jugendlicher ausgeraubt

Lampertheim. Ein 17 Jahre alter Jugendlicher aus Mannheim ist am Bahnhof von vier Tätern angegriffen und verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, war der Jugendliche in Lampertheim auf dem Weg zum Zug, als die ebenfalls jugendlichen Angreifer in der Unterführung zuschlugen. Bei der Attacke am Sonntagabend konnten sie die Bauchtasche des Mannheimers, seine persönlichen Dokumente sowie sein Mobiltelefon und seine Geldbörse rauben.

„Die vier jugendlichen Unbekannten flüchteten anschließend mit ihrer Beute zu Fuß vom Tatort“, heißt es von der Polizei. Durch die Schläge der Angreifer sei der 17-Jährige so stark verletzt worden, dass er nach der Tat zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht wurde. „Die Klinik konnte er aber nach kurzer Zeit wieder verlassen“, sagte der Polizeisprecher. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und bittet um Hinweise. red